MOBILITAT
Paneque culpa maquinistes d’ignorar els serveis mínims i obrirà una investigació
Semaf critica la gestió del Govern i ajorna al dia 23 la vaga prevista per demà. Renfe assegura que el seguiment global de l’aturada va arribar al 33,2%, tot i que amb diferents nivells d’afectació
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, va assegurar ahir que un 50% dels maquinistes que ahir s’havien de presentar al seu lloc de treball per complir amb els serveis mínims decretats pel Govern durant la vaga a Rodalies es van absentar sense justificació, i va anunciar que, en aquests casos, s’iniciarà un expedient informatiu perquè aquests treballadors expliquin els motius de la seua baixa. Aquests maquinistes tindran tres dies de termini per justificar-se davant de Renfe, i en cas de no fer-ho s’iniciarien els procediments per a possibles sancions. Paneque, a més, va afegir que seria “taxativa” amb la companyia ferroviària per saber per què no es van respectar els serveis mínims.
A més dels expedients sancionadors, si es determina que en alguna absència va afectar la seguretat del servei ferroviari, es podrien aplicar altres mesures més enllà d’una sanció econòmica, com ja ha passat en una ocasió des de l’inici de l’actual legislatura, quan es va acomiadar un treballador del centre de control de Rodalies.
Paneque, no obstant, es va mostrar comprensiva amb l’“estat d’ànim” dels maquinistes després de l’accident ferroviari d’Urda, però va fer una crida perquè compleixin els serveis mínims d’avui durant la vaga general.
En canvi, el sindicat convocant de l’atur, Semaf, va defensar que “tots” els maquinistes amb carta de serveis mínims van anar a treballar, i va atribuir la supressió de combois a problemes de “gestió dels serveis mínims”. A més, segons el seu secretari general, Diego Martín, “es va avisar amb menys celeritat que en altres ocasions”. A la tarda, tanmateix, Semaf va decidir ajornar al 23 de novembre la jornada de vaga inicialment prevista per demà després que el Govern central aprovés un reial decret per reforçar la seguretat en el transport ferroviari i la protecció social dels seus professionals (més informació a la pàgina 22).
Per la seua part, Renfe va informar que la vaga va tenir un seguiment global del 33,2% entre els seus treballadors fins a les 18.00 hores, malgrat que l’afectació va ser bastant desigual a tot el territori. L’afectació a Rodalies de l’Estat, Rodalies, Avant i Mitjana Distància, segons la companyia, va reflectir un 55,38% de serveis mínims suprimits i sense sortida, mentre que als Serveis Comercials (AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity) es va registrar un 41,5% de supressions globals de serveis mínims.
Pel que fa a Renfe Mercancías, durant els torns de nit, matí i l’inici de la tarda es van registrar 16 supressions, amb un incompliment dels serveis mínims del 35,7 per cent a la nit i del 50% al matí.
“Alguns maquinistes rebutgen llegir aquestes notificacions”, van afirmar fonts de la companyia, que van indicar que els qui ho fan addueixen que l’únic mitjà vàlid per comunicar serveis mínims és l’entrega en mà de cartes impreses en paper. Renfe va negar aquest extrem i va assegurar que l’Acord de Desenvolupament Professional de la companyia ferroviària (el marc normatiu que regula nombrosos aspectes laborals de l’empresa) inclou l’ús de mitjans electrònics com a forma vàlida per efectuar notificacions oficials.
Cartes en mà
Malgrat que defensa la validesa de les notificacions electròniques, Renfe manté de forma paral·lela l’entrega en mà de cartes per comunicar als maquinistes els serveis mínims que han de cobrir. Tanmateix, fonts de la companyia van explicar que aquest mètode no sempre garanteix que la comunicació arribi a temps. Van detallar que, en ocasions, els serveis mínims s’estableixen a menys de tres dies de la vaga i que dies festius i jornades de descans dels treballadors poden retardar l’entrega de les missives.
En els dies previs a la vaga, van circular cadenes de missatges a WhatsApp que convidaven els maquinistes a no obrir els missatges electrònics que els comunicaven els serveis mínims. No atendre’ls va ser motiu de sancions en altres aturades anteriors.