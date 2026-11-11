El retorn dels estornells
Bandades d’aus ofereixen vistosos vols al vespre, però generen problemes de soroll i pudors. El consistori intensifica la poda i la neteja després d’anys de mesures per foragitar-les
Els estornells han tornat a instal·lar els seus dormidors als arbres de places i avingudes de Mollerussa, reproduint un fenomen que es repeteix cada tardor i que ofereix una doble cara. D’una banda, les grans bandades dibuixen espectaculars figures al cel amb els seus vols sincronitzats al vespre, un espectacle natural que atreu les mirades dels veïns. Per una altra, la seua concentració a l’arbratge urbà genera molèsties pel soroll, els excrements i les pudors. Les abundants pluges de les últimes setmanes han agreujat la situació al mullar els residus acumulats. Davant d’aquesta problemàtica, l’ajuntament porta a terme una campanya de poda i ha reforçat les tasques de neteja.
El consistori ha organitzat un pla que combina els treballs de la brigada municipal amb els d’una empresa externa. Les intervencions ja han començat a la plaça Major i s’estendran a diferents punts de la ciutat, entre els quals l’avinguda de la Salle, l’avinguda del Canal, el carrer Sant Joan, l’avinguda dels Negrals, la plaça dels Països Catalans i l’entorn del passeig de Ronda, al costat dels instituts. També s’actuarà a la zona de Josep Tarradellas i altres espais que requereixen tasques de manteniment.
La problemàtica es va tornar a plantejar durant l’últim ple municipal, quan el regidor del PP Joan Simeon va advertir que les precipitacions han intensificat les pudors, que va qualificar d’“insuportables”, i va alertar de possibles problemes de salubritat. El govern municipal va reconèixer que encara existeixen incidències i va explicar que els equips de neteja actuaran sobre els excrements mentre avancen les tasques de poda.
La presència massiva d’aquestes aus constitueix un desafiament recurrent per a la capital del Pla d’Urgell, on s’han assajat diferents mètodes per foragitar-les. El 2017 es van instal·lar dispositius acústics i, el 2022, es va recórrer fins i tot al llançament de petards en places i carrers. Un any després es va reforçar el sistema amb divuit altaveus que emetien sons d’aus rapinyaires. Més recentment, el consistori ha apostat per les podes selectives per dificultar la concentració de bandades, una mesura que el 2025 va portar a intervenir en uns 200 plataners de l’avinguda del Canal. Malgrat aquestes iniciatives, els estornells continuen tornant amb l’arribada del fred. L’ajuntament aprofitarà l’actual campanya per corregir també el desequilibri d’alguns pins que poden representar un perill (alguns ja han estat tancats) i millorar l’estat general de l’arbratge.