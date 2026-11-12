El Pla de Barris reparteix prop de 40 milions d’euros en cinc municipis de la província de Lleida
Balaguer, Cervera, Tremp, Arbeca i Agramunt han estat seleccionats en el programa de la Generalitat per rehabilitar els seus centres històrics i millorar els barris
Cinc municipis de la província de Lleida han estat seleccionats en la segona convocatòria del ‘Pla de Barris i Vils’ de la Generalitat, que permetrà mobilitzar 53,5 milions d’euros en inversions, dels que prop de 40 milions procediran del Govern i el restant l’aportaran els ajuntaments. Els beneficiaris són Balaguer, Cervera, Tremp, Arbeca i Agramunt, els projectes del qual se centren principalment en la rehabilitació dels nuclis històrics, la millora d’habitatges i la recuperació d’espais públics.
Arbeca és el municipi que rebrà la subvenció més gran, amb 11,1 milions per a un projecte de 12,45 milions. Li segueixen Balaguer i Cervera, amb 8,75 milions cada un; Tremp, amb uns 8,7 milions, i Agramunt, amb 2,45 milions. Les actuacions beneficiaran directament 7.970 veïns dels cinc municipis.
A Balaguer es preveuen 27 actuacions per regenerar el centre històric, mentre que Cervera impulsarà 24 intervencions que inclouen la recuperació d’edificis patrimonials i habitatges. Tremp actuarà al nucli antic i l’Eixample Esquerre; Agramunt, en el seu nucli històric i la plaça del Mercadal, i Arbeca durà a terme una transformació integral del seu nucli urbà.
Balaguer i Tremp aconsegueixen entrar en el programa al segon intent, després de quedar fora de la primera convocatòria. En aquesta ocasió s’havien presentat 16 municipis de la província. Dels municipis que han quedat fora, destaquen tres capitals de comarca, Mollerussa, Tàrrega i Les Borges Blanques. El president de la Generalitat, Salvador Illa ha destacat que hi ha un compromís de fer tres edicions més, i, per tant, animen als municipis que no hagin estat seleccionats que es tornin a presentar en la següent edició.
Aquesta resolució del Pla de Barris arriba a tan sols sis mesos de les eleccions municipals. Precisament, el president ha esmentat que per a aquesta edició han anticipat part de la partida de l’any 2027 per la previsió dels comicis.
La Generalitat ha incrementat la dotació d’aquesta segona convocatòria dels 200 milions previstos inicialment fins els 355 milions, el que permetrà finançar 33 projectes en 34 municipis de Catalunya, amb una inversió global de 582 milions d’euros. Més de 500.000 mil d’habitants beneficiats.