URBANISME
Balaguer, Tremp, Cervera, Agramunt i Arbeca rebran 40 milions per millorar els seus barris
Les capitals de la Noguera i el Jussà entren en la repesca i ‘cauen’ Mollerussa, les Borges o el Pont de Suert. Els ajuntaments aportaran una part de la inversió, augmentant la quantia a 53,4 milions
Cinc municipis de la província de Lleida han estat seleccionats en la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Balaguer, Cervera, Tremp, Agramunt i Arbeca rebran prop de 40 milions d’euros en subvencions per executar projectes de regeneració urbana en els propers 5 anys. Sumant les aportacions municipals, mobilitzaran 53,5 milions. Totes les actuacions es concentren als centres històrics o nuclis urbans de les poblacions beneficiàries. Suposa una segona oportunitat per a Balaguer i Tremp, que van quedar fora de la primera convocatòria i han aconseguit finançament al segon intent després de revisar les seues propostes. Els criteris de selecció són de concurrència competitiva i un dels índexs principals és el socioeconòmic dels barris on s’actuarà, a més d’un repartiment territorial per vegueries.
Arbeca rebrà la subvenció més elevada, amb 11,11 milions de la Generalitat per a un projecte de 12,45 milions, dels quals el consistori n’aportarà 1,34. Balaguer, Cervera i Tremp executaran projectes de 12,5 milions cada un, amb fins a 8,75 milions de finançament de la Generalitat i 3,75 milions municipals. Per la seua part, Agramunt invertirà 3,5 milions, dels quals 2,45 procediran del Govern i 1,05 de l’ajuntament. Per calcular els percentatges d’aportació, la Generalitat consulta els habitants totals del municipi. A Arbeca el Govern aporta el 90% al trobar-se per sota dels 5.000 habitants; a la resta de municipis al tenir entre 20.000 i 5.000 habitants cobreixen el 70% de la inversió. En conjunt, les actuacions beneficiaran directament més de 7.500 veïns als diferents barris.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar ahir l’abast del programa recordant la frase del president Pasqual Maragall: “Quan arreglem un barri, comencem a arreglar el món sencer.”. El Govern ha ampliat de 200 a 355 milions la dotació d’aquesta segona convocatòria, que finançarà 33 projectes en 34 municipis catalans i mobilitzarà 582 milions d’inversió pública. Tanmateix, onze dels setze municipis lleidatans que van presentar candidatura han quedat fora. Entre aquests destaquen tres capitals de comarca: Mollerussa, Tàrrega i les Borges Blanques, a més d’Alfarràs, Térmens, Bellpuig, la Granadella, Aitona, Seròs, Àger i el Pont de Suert. Illa va recordar que queden tres convocatòries més fins a completar les cinc compromeses i va animar els municipis exclosos a tornar-se a presentar. El president va explicar que el Govern ha anticipat part dels recursos previstos per al 2027 per la celebració de les eleccions municipals el maig vinent.