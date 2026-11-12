Carreteres de Lleida registren fins a sis esllavissades per les pluges
El Meteocat té actiu aquest dijous un avís per fortes precipitacions a quatre comarques del Pirineu
La xarxa viària lleidatana ha registrat aquest dijous al matí, en el període d'una hora, fins a sis esllavissades de pedres i roques en una jornada marcada per un avís per fortes pluges en diverses comarques del Pirineu.
Així, entre les 06.26 h i les 07.23 h els serveis d'emergència han rebut avisos per esllavissades a Soriguera, a l'N-260; Baronia de Rialb, a la C-1412b; Massoteres, a la C-451; Baix Pallars, a l'N-260; Tremp, a la C-131, i Vallbona de les Monges, a l'LP-2335. Cap persona ha resultat ferida i no s'han registrat danys materials. Tampoc hi ha hagut afectacions destacades en la circulació.
El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, té actiu fins aquest dijous al vespre un avís per fortes precipitacions a quatre comarques del Pirineu lleidatà: l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Val d'Aran.
Per a demà divendres, segons la previsió meteorològica, hi ha possibilitat de precipitacions al Pirineu, però no se n’esperen a la resta de la província de Lleida, amb un temps assolellat, amb alguns núvols mitjans i alts. Les temperatures en lleuger descens. A més, el vent bufarà de ponent amb ratxes moderades.