Disparen a una gata i li destrossen el fèmur a Benavent de Segrià
La propietària, que ha de fer front a uns 2.500 euros per una intervenció quirúrgica a l'animal, ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra
Una gata de dotze anys i mig, anomenada Sushi, ha resultat ferida de gravetat per un tret a Benavent de Segrià i la seua propietària ha presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. Segons ha explicat la dona a SEGRE, els fets van tenir lloc diumenge 8 a la tarda, quan la gata era fora de la casa. La propietària la va trobar enmig d'un camp gràcies als crits que feia l'animal a causa del dolor, i és que el tret li va destrossar el fèmur. "Vaig escoltar trets, però pensava que era algú que caçava aus", afirma.
La gata ha de ser intervinguda en una clínica d'Igualada, amb una operació que té un cost d'uns 2.500 euros.
A banda de la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, la propietària ha comunicat el succés a l'Ajuntament de Benavent de Segrià, on ha deixat una còpia de l'expedient veterinari, en què consten les lesions que ha patit l'animal. La dona ha lamentat que "hi hagi gent tan malvada".