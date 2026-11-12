Quasi 9 milions d'euros per rehabilitar el Centre Històric de Balaguer
La segona convocatòria del Pla de Barris ha beneficiat la capital de la Noguera i uns altres quatre municipis lleidatans
Balaguer rep 8,7 milions d'euros per destinar-los a la transformació física de barris, l'impuls de transició ecològica i l'acció sociocomunitària. La capital de la Noguera ha estat un dels beneficiaris de la segona convocatòria del pla de Barris. La prioritat de la Paeria és rehabilitar edificis i locals de la zona amb l'obertura d'una línia de subvencions perquè els propietaris puguin fer les actuacions pertinents. Així mateix, l'Ajuntament també projecta rutes verdes, millorar la mobilitat i sanejar la xarxa de canonades.
La Paeria va presentar a la segona convocatòria del Pla un projecte per un valor de 12,5 milions d'euros. El Govern li ha atorgat una ajuda de 8,7 milions, una suma que ha estat molt ben rebuda pel consistori i que s'esforçarà per recuperar habitatges i locals a partir de reacondicionaments perquè la gent pugui reomplir aquesta zona de la ciutat.
A més de l'habitatge, també es contempla rehabilitar el cinema Condal i intentar impulsar un casal popular amb la contribució de les entitats municipals. També s'aposta per una via verda al Centre Històric i millorar-hi la mobilitat, a la vegada de sanejar la xarxa de canonades. L'ajuntament preveu establir un calendari d'actuacions.
A la demarcació de Lleida han estat seleccionats en la segona convocatòria del Pla de Barris altres municipis com Cervera, Tremps, Agramunt i Arbeca.