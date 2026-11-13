L’ordre de desnonament a 12 famílies de Golmés posa a prova l’‘escut social’
El jutjat ordena desallotjar un bloc de pisos per entregar-ne la possessió a la Sareb
L’ordre judicial de desnonament que han rebut 12 de les 15 famílies que viuen al número 42 de la Carretera Vella de Golmés (les altres tres estan pendents de tràmits) posarà a prova l’efectivitat de l’‘escut social’ contra els llançaments que el Govern central va aprovar el 6 d’octubre i la diputació permanent del Congrés va convalidar ahir.
L’atribolada història dels veïns de Carretera Vella, 82 de Golmés posarà a prova l’efectivitat de l’escut social davant dels desnonaments que el Govern de l’Estat va aprovar el 6 d’octubre i la diputació permanent del Congrés va convalidar ahir: dilluns, entre aquestes dos dates i amb la normativa en vigor, van rebre dos notificacions del jutjat de Primera Instància número 5 de Lleida que els comminen a abandonar els seus habitatges abans del 8 de febrer “per donar la possessió a la Sareb” o banc dolent. La societat pública va adquirir l’immoble a l’endossar-l’hi l’extint Banc Popular, l’entitat financera a la immobiliària de la qual, Aliseda, va deixar de pagar la hipoteca el promotor, J.V.V.
“Pagàvem en mà i després ens van dir que havíem de pagar a Hisenda. I ara ens diuen que hem d’anar-nos-en abans del 8 de febrer”, explica George I.D., un dels veïns. “Volem tenir contractes de lloguer i pagar, i formar una comunitat de veïns”, remarca.
A l’edifici hi ha tres pisos més, els de la planta baixa, als ocupants dels quals no afecta encara l’amenaça de desnonament al no haver passat la propietat formalment a la Sareb.
Les famílies del bloc, treballadors (i els seus fills) que porten més d’una dècada a l’edifici en la majoria dels casos, han viscut diversos llimbs jurídics en els darrers anys.
Quan el banc dolent va instar l’execució de la hipoteca el 2018, feia anys que els veïns pagaven en mà els lloguers, de 300 a 350 euros mensuals, al promotor. Aquest ja no era llavors el propietari de l’immoble, però els veïns no ho van saber fins a l’any 2024, quan la Sareb els va portar al jutjat i aquest va resoldre que “no tenen dret a quedar-se als habitatges”: ningú no tenia contractes datats feia menys de cinc anys, i això convertia el veïnat, en bloc i per ordre judicial, en una cosa que no coincideix amb la figura jurídica del propietari, ni amb la de l’inquilí ni tampoc amb la de l’okupa. El cas s’enrevessa més, encara, quan quatre famílies afectades per l’ordre de desnonament són inquilins socials de la Sareb, els representants dels quals estan negociant acords d’aquest tipus amb unes altres dos, van confirmar fonts del banc dolent.
L’escut social veta el llançament d’inquilins als grans tenidors que adquireixen “immobles o carteres de préstecs hipotecaris impagats per un preu clarament inferior al valor de taxació de mercat”, una condició que afecta la Sareb mentre que Casa 47, futura propietària de l’edifici, quedaria exempta del veto com a empresa pública amb finalitats de “promoció i gestió d’habitatge social i assequible”.