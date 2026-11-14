Comiols recupera la seua memòria amb una ruta turística i patrimonial
Per l’antic poble medieval, actualment en ruïna, tot i que encara es reconeixen quatre habitatges
L’antic poble de Comiols, al municipi d’Artesa de Segre, ha estrenat una ruta turística i patrimonial que convida a recórrer un enclavament marcat per gairebé nou segles d’història. La iniciativa es va presentar la setmana passada durant una jornada que va reunir més de cinquanta persones, interessades a conèixer el passat, el paisatge i les restes que encara conserven la memòria d’aquest antic nucli medieval, actualment en estat de ruïna.
La ruta permet descobrir Comiols de manera lliure i autònoma, a ritme de cada visitant. Per a això, el consistori ha instal·lat senyalització direccional, ha habilitat un espai de recepció i aparcament i ha col·locat plafons interpretatius que expliquen la història i el valor dels diferents espais del poble. Aquesta proposta té com a objectiu que qualsevol persona pugui recórrer el lloc, comprendre’n la importància històrica i gaudir de les vistes panoràmiques que ofereix l’entorn.
La presentació va incloure una visita guiada conduïda per Xavier Bermúdez, d’iPAT Serveis Culturals. Durant el recorregut, els participants van conèixer els racons més emblemàtics de Comiols, la seua antiga funció defensiva i el seu paper com a punt de pas entre el pla i el Pallars.
Comiols té origen medieval. La construcció de la torre, al segle XI, va afavorir l’arribada dels primers habitants, que es van instal·lar a la cresta rocosa on s’alçava el castell. El poble funcionava com un primer punt de defensa, tancat i protegit per la seua ubicació. El portal se situa al costat de l’església de Sant Roman, un dels elements patrimonials més significatius del conjunt. Encara que conserva un origen medieval, el nucli actual va ser molt transformat durant l’edat moderna. Malgrat trobar-se en ruïnes, encara es reconeixen quatre habitatges i cinc coberts. Aquestes construccions revelen que el comerç va ser durant molt temps l’activitat principal del poble. La seua posició estratègica convertia Comiols en un lloc de pas per a les mercaderies.
L’obertura de la carretera pel port de Comiols va implicar una millora per al territori, però també va marcar l’inici del declivi del poble amb 900 anys d’història.
En qualsevol cas, la conservació del castell i de l’església, juntament amb el valor paisatgístic, permet mantenir viva la seua memòria en ple segle XXI.
D’aquesta manera, el consistori té com a finalitat evitar que la història dels pobles caigui en l’oblit.