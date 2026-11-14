Una forta tempesta de pluja i pedra escombra el Segrià i les Garrigues
Ha provocat inundacions i podria haver causat danys en l'oliva que queda per collir als camps
Una forta tempesta amb pluja i pedra ha afectat aquest dissabte a la tarda el Segrià i les Garrigues. Al Segrià, una pedregada ha descarregat amb intensitat a la zona entre la Granja d'Escarp i Maials i podria haver causat danys en els camps de cultiu d'olivera que encara queden per collir, mentre que a les Garrigues s'han produït inundacions.
Aquesta tarda, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya havien alertat d'un episodi d'intensitat de pluja a les Garrigues i, especialment, al Segrià, i fins i tot han emès un avís de 'temps violent'.
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