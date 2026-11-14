Les dones guanyen presència en el món de la caça: "Abans eres la riota i ara ens fem valer"
Reivindiquen el seu paper en un sector encara molt masculinitzat
Les dones guanyen terreny en el món de la caça, un àmbit tradicionalment masculinitzat. "Cada vegada hi ha més dones, la majoria joves, i això és molt bo per al relleu generacional", destaca Carme Alvarado, caçadora de Torroella de Montgrí. Una evolució que també ha viscut Conxita Barons, de Navès, que fa 32 anys que caça i que va ser la primera dona caçadora de la demarcació de Lleida. Barons recorda que, quan va començar, la presència femenina despertava burles, mentre que ara les dones han guanyat reconeixement. "Abans eres la riota i ara et fas valer", explica. Les trobades entre caçadores permeten compartir experiències i reivindicar el paper de les dones en el sector. Aquest dissabte, han organitzat una batuda de senglar a Navès.
Una trobada pionera amb 22 edicions
La Conxita Barons, de Navès, va començar després de casar-se, quan va decidir obtenir el permís per poder acompanyar el seu marit a les jornades de caça.
Barons també destaca la importància de trobades com la d'aquest dissabte. Es tracta de la 22a edició de la Cacera de les Dones, una iniciativa que s'ha convertit en un espai de convivència entre dones que comparteixen una mateixa afició. Enguany, la jornada s'ha celebrat entre Navès, al Solsonès, i Capolat, al Berguedà, amb una batuda de senglar.