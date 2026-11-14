JUSTÍCIA
Nous jutjats a Lleida, Balaguer, Cervera i Tremp
El Consell de Ministres va aprovar ahir la creació a Catalunya de 94 places judicials a Catalunya, nou de les quals a les comarques de Lleida. Concretament, són sis places per a nous jutjats per a la capital de província (secció Civil de l’Audiència, Instrucció, Penal, Civil, Mercantil i Social) i tres de nous per a Balaguer, Cervera i Tremp. D’aquesta forma, la capital de la Noguera en tindrà quatre, el de la Segarra disposarà d’un tercer mentre que el de la capital del Pallars Jussà deixarà de ser únic. Està previst que entri en funcionament el 2028.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va fer una valoració “molt positiva” de l’ampliació i va destacar que les 95 places que comptabilitza Catalunya beneficiaran tots els territoris i nivells judicials, des dels tribunals d’instància fins al TSJC, passant per les audiències provincials. Segons va remarcar en una atenció als mitjans des de Penelles, fins ara els reforços s’havien concentrat a Barcelona i en l’àmbit penal, mentre que aquesta nova dotació permetrà estendre’ls territorialment i arribar a més jurisdiccions. El conseller va afirmar que l’increment de recursos humans hauria de permetre “escurçar els terminis” i fer més àgil el servei públic de justícia, perquè, segons va dir, “una justícia més àgil també és una justícia més justa”.
Memòria democràtica
D’altra banda, Espadaler va visitar ahir diversos espais de memòria democràtica de Penelles i Castellserà vinculats al front del Segre durant els fets de la Guerra Civil. També va visitar els ajuntaments d’aquesta primera localitat i de Bell-lloc.