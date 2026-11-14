REGADIUS
El Segrià Sud arriba a les 5 hectàrees de plaques solars i preveu arribar a 10
Estrenarà el quart parc fotovoltaic, de 2,5 ha, a la campanya del 2027 i projecta el cinquè. Tres de cada quatre euros del seu pressupost van a la factura de la llum
La comunitat de regants del Segrià Sud ha construït la seua quarta planta solar, ubicada a Seròs, per bombar aigua fins a les basses de regadiu. S’afegeix a dos plantes més que ja hi ha en aquest municipi i a la que funciona a Llardecans. Segons el president de l’organisme, Joan Sabaté, la nova planta té una superfície de 2,5 hectàrees i una potència de 1.285 kW. En total, la comunitat ja compta amb més de 5 hectàrees de plaques solars per promoure l’estalvi energètic.
Tanmateix, actualment tres de cada quatre euros del pressupost anual, 1,5 milions dels 2 milions del total, van destinats a la factura de l’electricitat per fer funcionar el bombatge de l’aigua, és a dir, un 75% de l’import. En aquest sentit, Sabaté va remarcar que és necessari primar la construcció de noves plantes per reduir al màxim aquesta despesa.
La nova planta es posarà en funcionament la campanya de regadiu del 2027. Així mateix, Sabaté va anunciar que està en projecte una altra planta solar, en aquest cas, d’entre 5 i 6 hectàrees, a prop de la presa al riu Ebre, al municipi d’Almatret, amb una potència de 5.000 kW.
La intenció dels regants és reduir al màxim el consum elèctric, en especial, si es té en compte que s’ha demanat una dotació d’aigua més elevada, un total de 5,7 hectòmetres cúbics a l’any, per ampliar la superfície de regadiu de suport, que ara és de 6.200 hectàrees als municipis de Seròs, Maials, Llardecans, Almatret i Torrebesses. Segons Sabaté, la intenció és arribar a les 8.800 hectàrees i que quedin contemplades dins del nou Pla Hidrològic de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) de 2028-2033.
Sabaté va indicar que la CHE ja ha tret a exposició pública aquesta ampliació, que es pot consultar als diferents ajuntaments, a més del de la Granja d’Escarp, municipi afectat per algunes finques limítrofes.
La major part del regadiu que inclou el Segrià Sud són cultius d’olivera, on el reg de suport ha salvat la campanya de producció d’oli, ja que a les zones de secà serà sensiblement menor a causa de les escasses precipitacions. També hi ha ametllers.