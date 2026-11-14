La primera campanya del programa de gestió de colònies felines de Vielha actua sobre 79 gats
S'emmarca en un cens de 42 colònies i uns 700 animals al municipi.
L'Ajuntament de Vielha e Mijaran ha posat en marxa el Programa municipal de Gestió de Colònies Felines amb la primera campanya intensiva CER (Captura, Esterilització i Retorn). L'actuació s'ha dut a terme a Vielha i ha afectat gairebé 80 gats de les colònies, amb un pressupost màxim de 14.520 euros, IVA inclòs.
Segons les dades facilitades pel consistori, s'ha treballat amb 79 gats, 35 femelles i 44 mascles. En total, s'han col·locat 77 xips i s'han fet 79 desparasitzacions i 14 vacunes. A més, en una de les captures es va practicar una enucleació, de manera que un dels gats va perdre un ull. També s'ha atès 3 gatets: dos amb problemes greus de vista i un altre amb el llavi trencat.
L'alcalde, Juan Antonio Serrano, ha explicat l'objectiu del programa: "Volem construir una gestió de les colònies felines amb més recursos, coordinació i continuïtat municipal. L'esterilització dels gats no és només una recomanació veterinària: és un instrument clau per a millorar la salut dels animals, prevenir l'abandó i assegurar una convivència equilibrada en el nostre entorn urbà i natural".
Un cens amb 42 colònies i uns 700 animals
El cens municipal, actualitzat el maig de 2026, ha identificat 42 colònies o emplaçaments repartits en 14 nuclis de població, amb uns 700 animals aproximadament. L'Ajuntament esterilitza gats comunitaris des del 2016, en general entre 10 i 20 exemplars cada any.
Aquestes actuacions i la dedicació de les persones que tenen cura de les colònies han estat fonamentals. Tanmateix, la dimensió assolida, la dispersió territorial i la manca de recursos suficients no han permès estabilitzar globalment la població felina.
Què regula el Programa CER
El Programa CER regula el registre i el cens de les colònies, les captures, l'esterilització i la identificació amb microxip municipal. També preveu l'atenció veterinària, el retorn i el seguiment dels animals.
A més, defineix les funcions dels diferents serveis municipals i el marc de col·laboració amb les persones que participen en la cura de les colònies. Amb aquest model, Vielha e Mijaran avança cap a una gestió estable, basada en criteris tècnics i veterinaris, recursos municipals i col·laboració ciutadana organitzada, per millorar el benestar dels animals i la convivència a tots els pobles del municipi.
De cara al primer semestre del 2027, el consistori implementarà una nova campanya intensiva CER per esterilitzar molts més gats. D'aquesta manera, es pretén evitar possibles embarassos durant la propera primavera.