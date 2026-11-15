GASTRONOMIA
La Fira de l’Oli de Maials preveu vendre’n fins a 15.000 litres
Bona afluència de públic en l’arrancada de l’edició, que compta amb un centenar d’expositors. La baixada del preu respecte a anteriors anys anima les compres
La Fira de l’Oli Verd de Maials va inaugurar ahir la 29a edició, que avui viurà la segona i última jornada, amb una bona afluència de públic i la previsió que hi hagi un important volum de vendes després que el 19 d’octubre comencés la collita de les primeres olives de què s’obté el característic oli verd, especialment apreciat per la seua qualitat. El president de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, Francesc Teixidó, es va mostrar optimista i va confiar que durant aquests dos dies es comercialitzin entre 12.000 i 15.000 litres d’oli, en línia similar a l’assolida durant les anteriors edicions. “La gent està animada i aquestes primeres hores han estat molt bones”, va afirmar Teixidó, que va confiar que la meteorologia es comporti i impulsi les visites avui. Un dels elements que pot contribuir a impulsar les vendes és el preu fixat per al nou oli, que se situa en els 30 euros la garrafa de 5 litres. Segons el president de la cooperativa aquesta decisió respon a la situació actual del mercat i a la voluntat d’afavorir el consum i animar els compradors.
A més de l’oli, la Fira compta amb un centenar d’expositors que ofereixen productes locals o de proximitat, així com un ampli programa d’activitats. Durant la jornada d’ahir es va celebrar un esmorzar popular, una jornada de portes obertes de les cooperatives, una actuació de la colla gegantera i un taller i degustació de fruita seca, entre d’altres. El president del Parlament, Josep Rull, va ser l’encarregat de la inauguració d’aquest any juntament amb l’alcalde de Maials, David Masot.
Per a avui està prevista la jornada tècnica Maials d’Oli, del camp a la taula, que permetrà conèixer l’evolució dels sistemes de recol·lecció de l’oliva des dels mètodes tradicionals fins a les tecnologies més modernes. Inclourà la presentació d’un robot agrícola autònom capaç de treballar al camp sense conductor, a càrrec d’Agrin’Pulse. A més, es nomenarà l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol com Amic de l’Oli 2026. Al llarg del dia també hi haurà una visita guiada per l’església de l’Assumpció de la Mare de Déu de Maials i la Vilaclosa i teatre per als més petits.