La Fira de l’Oli Verd de Maials acaba amb 14.000 visites i 15.000 litres venuts
L’organització fa un balanç positiu de la 29 edició malgrat la pluja de dissabte
La 29 Fira de l’Oli Verd de Maials, celebrada aquest cap de setmana, ha acabat amb 14.000 visitants i 15.000 litres d’oli venuts, informa aquest diumenge l’organització en un comunicat.
Els organitzadors fan un "balanç bastant positiu" de l’edició, amb prop de 100 expositors i col·laboradors i un ampli programa d’activitats gastronòmiques, culturals i divulgatives.
L’alcalde, David Masot, i el president de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, Francesc Teixidó, han destacat la bona resposta dels clients els 2 dies pesi la pluja de dissabte a la tarda, que afirmen que només va afectar lleugerament l’afluència de gent.
Les xifres d’assistència han estat similars a anys anteriors i s’han cobert tots els objectius plantejats per l’organització, sobretot en el relacionat amb les vendes.