MOBILITAT
La Pobla celebra els 75 anys de l’arribada del ferrocarril i demana continuar invertint en la línia
Els trens de FGC completen el recorregut en una hora i mitja, una menys que el temps utilitzat per combois de Renfe als 80. Centenars de viatgers se sumen a l’efemèride a bord del Tren dels Llacs
La Pobla de Segur va fer ahir un viatge en el temps per commemorar el 75 aniversari de l’arribada del ferrocarril. Aquell 13 de novembre del 1951, com ahir, la pluja queia sobre els centenars de persones que esperaven al tren que havia partit des de Lleida, malgrat que amb diferències: la locomotora original era de vapor i la d’ahir, la del Tren dels Llacs, funciona amb dièsel; i les autoritats militars i eclesiàstiques que van presidir, en plena dictadura franquista, la culminació de la línia de la Pobla, van donar pas a un grup de recreació teatral que va posar color a la celebració.
“Avui celebrem un moment que va representar un abans i un després per al nostre poble i per al conjunt del territori”, va assegurar l’alcalde de la Pobla, Marc Baró, qui va subratllar que l’“arribada del tren va significar progrés i noves oportunitats per a la gent que vivia aquí”. En aquest sentit, Baró va reconèixer el treball de l’actual operadora de la línia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i la va posar com a “exemple de gestió que altres companyies podrien prendre com referència”. El primer edil, no obstant, va demanar a FGC que “continuï apostant per la línia i continuï millorant el servei, les instal·lacions i els trens”.
Per la seua part, el president de FGC, Carles Ruiz, va garantir que “ja estem estudiant nou material i noves inversions perquè la línia tingui més força en el futur”, i va recordar el creixement d’usuaris que ha experimentat des que la companyia catalana la va assumir el 2016, i que entre el novembre del 2025 i l’octubre del 2026 ha registrat un usatge acumulat de 534.143 viatges. Davant aquest creixement, les Rodalies de Lleida operades per Renfe van perdre 210.000 usuaris entre els anys 2017 i 2021.
El passatge i els centenars de veïns de la Pobla que van acudir a l’estació van tenir l’ocasió de veure l’exposició La força d’un territori. 75 anys del tren de la Pobla, en la qual es repassa amb imatges com es va construir la línia.
Un 60% més ràpid
La millora de la línia de la Pobla també ha revertit en el confort dels passatgers i el temps de viatge fins a Lleida, que actualment es cobreix en 1 hora i 33 minuts, segons el supervisor de la línia, José Antonio Díaz. “Les incidències són molt puntuals”, subratlla Díaz, qui afegeix que els usuaris valoren que hi ha moltes més circulacions que abans –11 entre Balaguer i Lleida i 5 entre la Pobla i la capital– i que “són fidels al tren perquè saben que arribem puntuals”.
La diferència la confirma Òscar Urgelés, un ferroviari que va treballar a la línia als anys vuitanta. “Parant a totes les estacions, el trajecte fins a Lleida durava dos hores i mitja”, explica Urgelés, que recorda que a l’hivern “hi havia calefacció molt còmoda”. Al preguntar-li si aquells combois de Renfe tenien aire condicionat, respon somrient: “Ni n’hi havia ni tampoc se n’esperava.”