Jordi Pujol, 96 anys, reconegut com a Amic de l’Oli a la Fira de Maials
L'expresident va assegurar recordar les seues vistes a la població
Un dels moments més esperats i que més públic va congregar a la Fira de Maials va ser el del nomenament de l’expresident Jordi Pujol com a Amic de l’Oli de 2026, una distinció amb què la localitat reconeix les persones vinculades a la promoció i projecte d’aquest producte emblemàtic.
La visita de Pujol va despertar gran expectació entre els visitants al certamen i agafa el relleu de l’escriptor i divulgador cultural Antoni Gelonch, que va rebre aquest reconeixement l’any passat.
Pujol, de 96 anys, va assegurar recordar les seues vistes a la població. De fet, l’alcalde, David Masot, li va recordar que els ajuts del seu Govern, amb Josep Grau, que va morir recentment, a la conselleria d’Agricultura, van ser vitals per revitalitzar el sector de l’oli i per fomentar la producció i el funcionament de la cooperativa.