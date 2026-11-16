Mig segle vetllant pel patrimoni i la història de Lleida
El Grup de Recerques de les Terres de Ponent inaugura una exposició dels seus 50 anys a Tàrrega. Posa en valor el treball de generacions d’investigadors, historiadors locals i aficionats
El Grup de Recerques de les Terres de Ponent (GRTP) va celebrar a Tàrrega el tercer acte del seu 50 aniversari amb la inauguració d’una exposició que repassa cinc dècades dedicades a investigar, recuperar i difondre el patrimoni i la història del territori. La mostra, organitzada en col·laboració amb l’Arxiu Comarcal de l’Urgell, posa en relleu el treball de generacions d’investigadors, historiadors locals i aficionats. El president del GRTP, Miquel Torres, va definir la jornada com “emotiva” i va recordar la figura del fundador, mossèn Joan Camps, que va morir el 2021. “Aquesta exposició l’hem fet pensant en ell i en tot el llegat que ens va deixar, així com en la seua manera d’actuar”, va afirmar. Torres va destacar que el grup ha sabut “mantenir-se fidel a les pautes marcades per mossèn Camps, sense renunciar a adaptar-nos als canvis socials i a les noves oportunitats culturals”. Va recordar que el GRTP és el centre d’estudis més antic de Lleida i un dels primers de Catalunya.
Els orígens del GRTP es remunten al 1969 a Bellpuig, en un context en el qual la biblioteca es va convertir en un important nucli de dinamització cultural. Impulsada per Camps, Jaume Massana, Àgueda Busto, Maria Xinxó, Jaume Torres i Francesc Teixidó, entre d’altres, aquesta activitat va fer que Bellpuig acollís el III Col·loqui d’Història del Monaquisme Català el 1974. Aquesta trobada va conduir, el novembre del 1975, a una assemblea d’estudiosos de Ponent per crear el Grup d’Intercanvis de Recerques de les Terres Lleidatanes. La comissió provisional va estar integrada per mossèn Camps, Ramon Boleda, Josep Maria Llobet, Josep Maria Ortís, Manuel Casanelles, Joan Tous, Guiu Sanfeliu, Jaume Cots i Joan Duch. El maig del 1976, a Verdú, es va celebrar la primera jornada d’investigació i el GRTP va veure finalment la llum (va adquirir el seu nom actual el 1982).
Des dels seus inicis, l’entitat va organitzar jornades de treball que culminaven amb publicacions. Entre 1976 i principis dels anys noranta es van celebrar vint-i-nou jornades, de les quals setze van donar lloc a miscel·lànies i monografies, amb especial atenció als estudis arqueològics.
A mitjans dels anys 90, el GRTP va passar una crisi per la falta de lideratge i els problemes de salut de mossèn Camps. Aleshores es va activar una junta gestora amb Joaquim Capdevila, Joan Duch, Joan-Ramon González, Josep Mora, Guiu Sanfeliu i Miquel Torres, aquest últim com a coordinador. Entre 1996 i 2001, el grup va viure un procés de transició i renovació: va mantenir les jornades de treball, va reorganitzar la seua línia editorial i va modernitzar la imatge de les seues publicacions coincidint amb el seu 25 aniversari. Va ser un període clau de resistència i transformació. Ja al segle XXI, el GRTP va consolidar el seu model institucional, va redefinir les seues jornades en monogràfics i va reforçar els vincles amb institucions acadèmiques i culturals. Des del 2015, ha ampliat les seues activitats per arribar a nous públics i ha intensificat la seua relació amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner.
Per la seua part, Quevedo va destacar el valor de conservar 50 anys d’investigació històrica. “És un honor disposar d’aquesta documentació. Permet conèixer com s’organitzava el grup, qui l’integraven i les investigacions que han portat a terme, algunes d’inèdites. Consultar aquest fons serà molt interessant”, va afirmar.