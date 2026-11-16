La Pobla reobre avui l’escorxador i l’ofereix a ramaders de tot el Jussà
Una cooperativa presenta el projecte al consell d’alcaldes per obtenir el suport de més municipis
L’escorxador municipal de la Pobla de Segur tornarà a funcionar, a partir d’avui, després de gairebé dos anys d’inactivitat. El projecte ha estat impulsat per 13 ramaders i carnissers locals i de Tremp, la Vall Fosca, la Vall de Manyanet, Conca de Dalt i fins i tot d’Àger –fins ara sacrificaven els animals a Sort o Alcoletge– que s’han integrat a la cooperativa Escorxador Pirineus SCCL i han comptat amb la complicitat de l’ajuntament de la Pobla per aconseguir el beneplàcit de les conselleries de Salut i Agricultura per a la reobertura. Així ho va explicar a SEGRE el president de la nova entitat, Miquel Gordó, qui va afegir que la seua voluntat és que l’equipament “passi de municipal a comarcal” i pugui servir a ramaders de tot el Pallars Jussà. Per aconseguir-ho, va indicar Gordó, l’entitat ja ha presentat la iniciativa “al consell d’alcaldes perquè més municipis, inclòs Tremp, se sumin al projecte i aportin recursos”.
De moment, la cooperativa s’ha assegurat el suport del consistori de la Pobla. L’alcalde, Marc Baró, va assegurar que la iniciativa és “vital parell garantir el futur del sector ramader i carni del territori”, i s’ha compromès que l’ajuntament assumeixi la factura elèctrica de l’escorxador i aporti 3.000 euros anuals. Per la seua part, la Diputació va contribuir en el seu moment amb 60.000 euros “per adequar les instal·lacions a la normativa actual”, segons Gordó. Agricultura, mentrestant, ha ofert “ajuda tècnica” perquè la cooperativa pugui optar a subvencions i compleixi tots els requisits en matèria de salut i plans de neteja. La conselleria, a més, utilitzarà la reobertura de l’escorxador de la Pobla “com a prova pilot” per millorar l’eficiència d’altres sales d’especejament de petites dimensions, segons el responsable de la cooperativa. Així mateix, Gordó també va agrair el suport del servei veterinari de la conselleria de Salut.
“Aprofitar-ho tot”
L’escorxador funcionarà quatre dies a la setmana, va explicar Gordó, i assumirà el sacrifici de vedelles, porcs, corders i també de vaques adultes. El president de la cooperativa va explicar que l’objectiu “és aprofitar els nostres animals al màxim”, i va destacar que l’equipament ha incorporat un rentador d’estómacs per a l’elaboració de girella o durícies. “Fins ara s’havien de comprar en altres escorxadors”, va indicar Gordó. Les noves instal·lacions també permetran aprofitar les galtes i les llengües de les vaques.
Tant la matança com la gestió de la burocràcia, tanmateix, s’han externalitzat.