Pompièrs Emergéncies reclama avenços en l'equiparació laboral i exigeixen compromisos al Conselh i la Generalitat
El 90,74 % de la plantilla dona suport a les reivindicacions i autoritza el Comitè a impulsar mesures legals i sindicals
El Comitè d'Empresa de Pompièrs Emergéncies reclama avenços en l'equiparació laboral i exigeix compromisos al Conselh Generau d'Aran i a la Generalitat. El 90,74 % de la plantilla dona suport a les reivindicacions i autoritza el Comitè a impulsar mesures legals i sindicals que consideri necessàries per defensar els drets i interessos dels treballadors. El Comitè d'Empresa ha denunciat la manca d'acords i les dificultats per avançar en les negociacions. Els pompièrs consideren que les seues condicions laborals han de ser "coherents" amb la naturalesa del servei essencial que presten i amb les responsabilitats que assumeixen diàriament en l'atenció d'emergències a la Val d'Aran.
Entre les principals reivindicacions del col·lectiu hi ha: l'equiparació de permisos, vacances i jornada laboral amb les condicions de l'Administració local; l'equiparació salarial amb el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya; el reconeixement de les especialitats professionals i de la formació del personal; i la consolidació de la Sala de Control d’Emergències (SCAran) com a centre únic de coordinació per a tot el territori.
Manca d’entesa entre Conselh Generau i Generalitat
Des del Comitè d'Empresa es considera que la plantilla "no pot continuar assumint les conseqüències de la manca de coordinació institucional" ni de les dificultats de negociació dins de la mateixa empresa. La responsabilitat de garantir unes condicions laborals adequades no pot quedar supeditada a la manca d’entesa entre administracions.
El Comitè ha argumentat que la situació es veu agreujada "per la manca d’entesa i d’acords" entre el Conselh Generau d'Aran i la Generalitat, que fins ara no han fet una proposta satisfactòria que permeti donar resposta a les reivindicacions del col·lectiu. Aquesta situació se suma a les dificultats existents en la negociació amb la Prefectura de Pompièrs Emergéncies, la dinàmica de funcionament de la qual està dificultant el diàleg i la possibilitat d’arribar a acords, ha indicat el Comitè.
El Comitè d'Empresa reitera la seva voluntat de mantenir obertes les vies de diàleg i negociació, però considera imprescindible que aquesta voluntat es tradueixi en compromisos concrets, terminis definits i solucions efectives." La plantilla fa massa temps que espera avenços i no pot continuar suportant indefinidament les conseqüències d’una situació que requereix responsabilitat i voluntat política i institucional", s'ha indicat des del Comitè. "No es pot exigir un servei públic d’emergències de qualitat sense garantir també el reconeixement professional i unes condicions laborals dignes als qui ho fan possible cada dia", han sentenciat.