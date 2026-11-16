Set detinguts per sostraure metall a les Garrigues i al Pla d'Urgell i formar part d'un grup criminal
Sostreien material d'empreses i explotacions agrícoles i ramaderes de les comarques. La investigació dels Mossos és del marc del POE Metall
Els Mossos d'Esquadra van detenir set homes d'entre 18 i 77 anys el 12 de novembre com a presumptes autors de delictes de furt i pertinença a un grup criminal. La detenció va realitzar-se arran d'operacions desenvolupades en el marc del Programa Operatiu Específic (POE) Metall, els Mossos d’Esquadra de l’ABP Pla d’Urgell - Garrigues. Tots els detinguts acumulen antecedents policials per delictes contra el patrimoni i de característiques similars.
Els darrers mesos, els Mossos d'Esquadra van detectar un increment de sostraccions d’estris i elements metàl·lics en empreses i explotacions agrícoles i ramaderes del territori. A partir de les denúncies van identificar un patró de reincidència en empreses i explotacions agropecuàries de les Garrigues i el Pla d'Urgell.
Segons l'anàlisi, un grup de persones acudien al lloc amb la intenció de recollir ferralla. Segons els Mossos, a vegades els responsables o treballadors van arribar a sentir-se intimidats per l'actitud d'aquestes persones. En una explotació ramadera d'Arbeca i en una empresa de Bell-lloc d'Urgell, fins i tot hi va haver casos on van sostreure durant els descansos del migdia motors, generadors i ferros. A més del valor econòmic dels efectes sostrets, els fets generaven importants perjudicis a les víctimes pels danys a les instal·lacions i els costos per reparar-les.
La investigació dels mossos va determinar que part dels implicats formaven part d'un mateix entorn familiar o relacional, actuant de manera coordinada i estructurada i constituint un grup criminal dedicat a la sostracció de metall. Els membres es repartien les funcions -uns sostreien el material mentre altres vigilaven, asseguraven vies de fugida o transportaven els objectes sostrets- i després comercialitzaven el metall amb vehicles diferents i variant el destí per no ser enxampats.
Un dispositiu policial coordinat des de la Comissaria de Mollerussa va permetre la localització i detenció de les persones presumptament relacionades amb els fets. La investigació es considera conclosa, però no es descarten noves detencions o actuacions policials derivades de la informació aconseguida durant els treballs.