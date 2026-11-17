Dos ferits lleus en accidentar-se dos vehicles a l’A-2, a l’altura de Sidamon
Un carril ha quedat tallat i es registren congestions en la circulació del trànsit
Una grua i un taxi han xocat a l'A-2, al punt quilomètric 475 en sentit Lleida -a l'altura de Sidamon-, a les 14:24 hores d'aquest dimarts. Arran de l'accident hi ha dos persones amb ferides de caràcter lleu.
Un carril ha quedat tallat després que els serveis d'emergència hagin dut a terme maniobres d'excarceració per millorar la circulació del trànsit, que registra retencions.
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