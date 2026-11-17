MOBILITAT
Ferrocarrils amplia fins a Terrassa les proves dels nous trens de la línia de Manresa
El fabricant porta a terme els tests des de Lleida fins a l’estació del Vallès, última parada de l’RL4. Quan falten tres mesos i mig perquè l’operadora catalana rellevi Renfe, l’1 de març
Els nous trens que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) farà servir per rellevar a la línia ferroviària de Manresa (RL3 i RL4) Renfe tornen a circular fent proves, quan falten tot just tres mesos i mig perquè l’operadora catalana assumeixi el servei, el dia 1 de març del 2027. Els trajectes per provar i homologar aquests vehicles van començar el mes de gener passat en horari nocturn entre Lleida i la capital del Bages i, des de finals de la setmana passada, ho fan de dia i arriben fins a Terrassa. És el final de trajecte de l’RL4, si bé actualment els trens acaben el recorregut a la capital de Bages.
Fonts de FGC van explicar que aquestes proves no les porta a terme el seu personal, sinó tècnics de l’empresa fabricant dels trens, la firma suïssa Stadler. Fins ara s’han fet durant diversos dies a primeres hores del matí, aprofitant els períodes de temps sense circulació de trens per la línia. Parteixen des de Lleida i fan el trajecte d’anada i tornada. La Generalitat ha adquirit quatre combois per donar servei a l’RL3 i l’RL4. Per completar el procés d’homologació necessari per transportar viatgers, només cal utilitzar una de les unitats que entraran en servei.
A diferència de la línia ferroviària de la Pobla de Segur (RL1 i RL2), l’única operada per FGC a Lleida, a la línia de Manresa la companyia ferroviària de la Generalitat només assumirà l’operativa de trens amb els seus propis vehicles i personal. En canvi, la infraestructura ferroviària seguirà en mans de l’Estat, a través de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif). El trajecte té diferents trams amb limitacions de velocitat temporals a l’espera de millores en les vies, la qual cosa allarga la durada dels viatges amb independència de com de nous siguin els trens. Així mateix, el traspàs havia d’anar acompanyat d’una sèrie d’inversions a les estacions al llarg de la línia que, a dia d’avui, ni tan sols han començat.
Precisament, el deteriorament de les línies ferroviàries i la reclamació de seguretat és un dels principals motius de les jornades de vaga convocades pel sindicat Semaf. Van començar dimarts passat i avui es preveu una nova aturada, així com una tercera dilluns vinent. En l’anterior es van incomplir els serveis mínims, la qual cosa va motivar l’obertura d’una investigació per part del departament de Política Territorial.