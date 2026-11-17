La Kraba celebra mig segle de festa i activitat cultural a Binèfar
La penya La Kraba de Binèfar celebra aquest dissabte amb un dinar per a socis i un tardeig musical obert al públic el mig segle d’existència, en el qual ha combinat les activitats festives amb d’altres com el sosteniment d’Apebín (Associació de Penyes de Binèfar) i l’organització de diferents activitats lúdiques i culturals. La celebració començarà al migdia a La Algodonera amb un dinar per al qual s’han inscrit 180 socis (per festes van superar els 400).
A partir de les cinc de la tarda s’obriran les portes al públic per a un esdeveniment d’entrada gratuïta que obrirà DJ Balac abans que pugi a l’escenari la renascuda banda local Los Conejos Verdes i que seguirà amb els discjòqueis Sean Cortex i Edu Marín. La intendència inclou dos food trucks i una barra a càrrec dels pubs Tao i Zeta.