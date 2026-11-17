OCUPACIÓ
L’escorxador de la Pobla sacrificarà 165 caps de bestiar a la setmana
L’escorxador de la Pobla de Segur, que va reobrir ahir després de dos anys d’inactivitat, preveu el sacrifici d’almenys 165 caps de bestiar a la setmana, segons va explicar el president de la cooperativa Escorxador Pirineus SCCL, Miquel Gordó. El nou equipament funcionarà de dilluns a dijous i se sacrificaran una dotzena de vedells a la setmana, 150 corders, una quinzena de porcs i alguna vaca adulta.
Gordó va insistir que la voluntat de l’entitat és obrir l’equipament a tota la comarca perquè tots els ramaders es puguin beneficiar de l’escorxador. Ahir ja es van fer els primers sacrificis de corders i “ha funcionat tot com un rellotge, perquè ja estem descarregant vedells per avui”, va explicar Gordó. L’ajuntament de la Pobla de Segur aportarà 3.000 euros anuals per assumir la factura elèctrica de la instal·lació. Per la seua part, la Diputació va contribuir en el seu moment amb 60.000 euros amb l’objectiu d’adequar les instal·lacions a la normativa actual, i, al seu torn, Agricultura va oferir ajuda tècnica perquè la cooperativa pugui optar a subvencions.