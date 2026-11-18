Nogueras reivindica la gestió de FGC des de la Pobla de Segur: "Renfe fora de Catalunya"
Titlla de "tripartit reciclat" el govern de concentració que proposa Rufián davant una possible victòria de PP i Vox
La cap de llista de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha fet campanya aquest dimecres a la Pobla de Segur (Pallars Jussà) per posar d'exemple la línia de tren que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Nogueras ha recordat que la via estava en mans de l'Estat, que la va "anar abandonant" fins que la va tancar, i que ara funciona amb un 98% de puntualitat en mans de la Generalitat. "Renfe fora de Catalunya", ha reclamat la candidata juntaire, que ha contraposat el servei de FGC amb el de Rodalies. D'altra banda, també ha carregat contra la proposta de Gabriel Rufián (ERC) de fer un govern de concentració davant una possible victòria de PP i Vox, que ha considerat "el tripartit reciclat de tota la vida".
Míriam Nogueras ha explicat que han triat la Pobla de Segur per ensenyar sobre el terreny allò que fa temps que defensen "des del faristol de Madrid". Segons la candidata, ni els governs del PP ni els del PSOE "van saber gestionar" la línia, que va acabar tancada fins que la Generalitat en va assumir les competències amb el traspàs de la via.
"A Catalunya els trens funcionen i funcionen aquells trens que són gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat", ha dit Nogueras, que ha xifrat la puntualitat del servei en un 98%. Per a la cap de llista, la comparació mostra "la diferència entre gestionar bé" les infraestructures, com aquesta via, i "gestionar malament", com fa Renfe. Per això Junts reclama que FGC assumeixi el servei ferroviari a tot el país. "Volem que les persones a Catalunya puguin anar tranquil·les al tren i no hagin de patir, que és el que passa en aquells usuaris de Renfe Rodalies", ha afirmat Nogueras.
Crítiques a ERC i al PP
Preguntada per la proposta de Rufián d'un Govern de concentració, Nogueras ha assegurat que el tripartit "ja està governant" a Catalunya i a l'Estat i que "no està funcionant". "No estan frenant res i el nostre país cada dia està més empobrit", ha dit. Segons la candidata juntaire, l'única oposició que pot tenir l'extrema dreta "és Catalunya i un govern català". Sobre el fet que ERC només miri cap al PSC per pactar, ho ha tornat a definir com "el tripartit de tota la vida, un tripartit reciclat".
D'altra banda, la cap de cartell de Junts al Congrés també ha respost al candidat del PPC, Xavier García Albiol, que ha dit que vol aglutinar l'antic vot de CiU perquè Junts ja no ho és. La cap de llista li ha recomanat que segueixi l'acte central de campanya de Junts aquest diumenge a Castelldefels, on governen els populars des de fa dos mandats.
L'atenció als mitjans a l'estació de la Pobla de Segur forma part d'un matí de campanya de Nogueras al Pallars. Al matí, la candidata ha esmorzat a Tremp amb membres del consell d'administració de Pallars Actiu i ha passejat pels comerços de la ciutat. Després ha visitat el mercat de la Pobla de Segur. Està previst que es trobi amb bombers voluntaris i que a la tarda visiti Isona.