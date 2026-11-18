El Palau, escenari del retrobament entre Lluís Llach i Toni Comín
El cantautor i el polític es van abraçar per primera vegada des de la tornada de l’exili d’aquest últim. En la presentació de la biografia de Laura Almerich, de Carles Giné-Janer, a la biblioteca
El cantautor Lluís Llach i el polític Toni Comín van protagonitzar dilluns un emotiu retrobament a la Biblioteca Josep Pont i Gol del Palau d’Anglesola, que es va omplir de públic amb motiu de la presentació del llibre Hi haurà amagat sempre el teu so, una biografia de la guitarrista Laura Almerich escrita per Carles Giné-Janer. Ambdós es van fondre en una abraçada en l’inici de l’acte, la primera vegada que coincidien des de la tornada de Comín després de nou anys d’exili.
El polític, autor del pròleg del llibre, va recordar l’emoció de recuperar actes que durant tot aquest temps no havien estat possibles a Catalunya. “Aquelles coses que abans formaven part de la vida i eren normals, quan les perds durant nou anys, al recuperar-les es converteixen en extraordinàries”, va reflexionar davant dels assistents. Comín va explicar que ell i la seua família es van conjurar per no considerar l’exili un temps perdut. “Faríem el que fos per no dir que ens han robat nou anys”, va recordar. Encara que va reconèixer que havien estat anys “duríssims” i injustos, va reivindicar també els moments positius, entre els quals les visites de Llach i Almerich a Bèlgica. Va evocar especialment l’últim comiat de la guitarrista, quan la malaltia ja estava avançada.
Per la seua part, Llach va defensar la continuïtat del procés independentista i la necessitat de tornar a intentar-ho, encara que possiblement de maneres diferents. “Això no s’ha acabat”, va afirmar el cantautor, que també va reivindicar la integritat i el compromís d’Almerich. La jornada va servir per presentar la biografia de la que va ser companya musical de Llach durant 38 anys. L’autor, Carles Giné-Janer, va explicar que el llibre pretén fer justícia a una artista que sempre va defugir el protagonisme, malgrat la seua extraordinària trajectòria i la capacitat per tocar fins a 22 instruments. L’obra reuneix nombrosos testimonis i fotografies que recuperen la seua dimensió artística, humana i política.
La presentació va tenir una especial vinculació amb el Palau, on Almerich va fer l’última actuació sobre un escenari durant el Correllengua del 2018, acompanyant Llach en una jornada de suport als presos i exiliats. Aquell dia, Giné-Janer la va conèixer personalment i posteriorment la va acompanyar fins al seu domicili, una trobada que acabaria donant origen a la biografia. Durant l’acte es van projectar imatges d’aquella actuació i cinc músics amics de Llach, Gerard Riu, Ester Vinyes, Irene Llobera, Luca Menini i Francesc Balcells, van interpretar diverses peces del seu repertori
La vetllada va concloure amb les cançons Laura i Que tinguem sort, cantades pel públic amb Toni Comín al piano. Posteriorment, els protagonistes van firmar exemplars del llibre.