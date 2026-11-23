BÀSQUET
Dragan Apic i Ángel Delgado reforçaran el precari joc interior de l'Ilerna Lleida
El club bordeus tanca el traspàs del francès Zach Perrin al Baskonia
Tot just unes hores després de consumar-se la vuitena derrota del curs, els moviments en l’Ilerna Lleida no s’han fet esperar, amb una sortida, la de Zach Perrin, i dos arribades, la del serbi Dragan Apic i la del dominicà Ángel Delgado, que vindran a reforçar un joc interior molt precari.
Després de molts intents i de rebre moltes negatives, el Baskonia s’ha acabat sortint amb la seua i per fi tindrà Perrin sota la seua disciplina, després que el club lleidatà hagi acceptat finalment alliberar Perrin abans del mes de gener, quan tenia al seu contracte una clàusula de rescissió per uns 200.000 euros. L’import de l’acord no ha transcendit per ara, però s’estima que seria lleugerament superior al de la clàusula. El pivot francès, que ahir va firmar el seu millor partit amb la samarreta bordeus, valorant 30 punts en el seu comiat, té previst arribar avui mateix a Vitòria per passar la pertinent revisió mèdica i, en cas de superar-la, firmar el contracte.
Per pal·liar la seua marxa i reforçar un joc interior tocat des de la lesió d’Atoumane Diagne, l’Ilerna ha pogut tancar dos pivots, Dragan Apic, de 31 anys i 2,06 metres d’altura, i Ángel Delgado, 32 anys i 2,08.
El serbi ja té experiència a la Lliga Endesa. No endebades va defensar la samarreta del Breogán la dos anteriors temporades. Arriba del Soles de Mèxic, on ha compartit vestidor amb un altre jugador que s’ha vinculat amb l’Ilerna, el congolès Jordan Sahko.
El dominicà, per la seua part, arriba procedent del Trabzonspor turc i també ha jugat dos campanyes a la Lliga ACB, en el seu cas a les files d’Estudiantes (2020-2021) i Bilbao (2021-2022).
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Miquel Pascual