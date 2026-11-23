BÀSQUET
Més en el fang
L’Ilerna se’n va a l’aturada cuer a l’encadenar la vuitena derrota, la pitjor ratxa de la història. El Corunya va anotar 62 punts a la represa després d’un primer temps ajustat
En una altra situació, l’Ilerna Lleida podria permetre’s una derrota com la que va encaixar ahir a la Corunya (113-100), en un partit que va competir fins que a dos minuts del final va tornar a entregar la cullera. Tot això tenint en compte que va afrontar el xoc amb una rotació de nou jugadors, perquè Batemon no va poder jugar per unes molèsties, i va acabar el xoc amb només sis, perquè Dani Garcia, Ejim i Mikel Sanz van ser eliminats per faltes. Però això seria en una altra situació. En les actuals circumstàncies, amb l’equip cuer i ja després de vuit encontres sense guanyar, cert és que afrontar un duel a la pista d’un rival directe és poc menys que una temeritat, tenint en compte a més que l’única manera efectiva de defensar de l’equip és cometent faltes. I cert és que encaixar de nou 62 punts a la segona meitat és una demostració palmària de les carències que té aquest equip. Es poden amagar durant una estona, ahir en una primera part ben competida (51-52), però tot cau pel seu propi pes i ahir els lleidatans només van nadar fins a enfonsar-se una mica més en el fang. Per emportar-se la victòria, els lleidatans havien d’apujar molt el nivell defensiu, i ho van fer en el primer quart, encara que van pagar el peatge de cometre fins a vuit faltes. Ho van fer a gust, perquè el 6/12 en tirs lliures dels corunyesos va provocar que l’estratègia lleidatana fos fructífera. De fet, un inici dominant de Perrin (6 punts) a la pintura va permetre que els d’Encuentra obrissin bretxa (8-14) en els primers cinc minuts, amb un joc ofensiu molt coral i treballat. Però quan va arribar la rotació, amb l’entrada de McGhee com a base, van tornar les individualitats i la maquinària ofensiva es va bloquejar. Els locals van anar retallant en el marcador i el primer tiple encertat, després de fallar els quatre primers, va empatar el marcador (16-16). Jacobo Díaz va repetir per posar davant els seus (20-19) per primera vegada després del 2-0. Tanmateix, Sanz i Hughes van respondre per recuperar l’avantatge (22-24), que es va ampliar (22-26) amb un alley-oop final de Perrin (22-26). El Corunya va igualar ràpidament el duel (26-26) en els primers compassos del segon acte, en el qual Dani Garcia i Melvin Ejim van assolir les tres faltes. A l’altre costat, la principal referència a la pintura corunyesa, George Conditt, també es va carregar amb tres faltes, donant curs a un Perrin desfermat, amb 15 punts i 22 de valoració al descans, que va servir per contrarestar un Corunya al qual van començar a entrar els triples (5/9 en el segon quart) i va penalitzar amb el rebot ofensiu, capturant-ne set en aquest tram. Malgrat això i els tres triples seguits locals per situar el 49-45 a tres minuts de l’entretemps, l’Ilerna Lleida fins i tot va assolir el descans davant, gràcies a un triple de Mikel Sanz (51-52), que va premiar un tram final de bones defenses lleidatanes.
Però el conjunt gallec va sortir del descans convençut d’enlairar-se i ho va intentar amb un 8-1 inicial amb dos triples seguits (59-53). No obstant, va aparèixer el capità Oriol Paulí, que va prometre buidar-se i ho va complir, amb dos penetracions marca de la casa, la segona amb tir lliure addicional, i un triple caient que va mantenir el partit ajustat (64-61), davant un Corunya que va convertir set triples en el tercer acte. Hughes, amb un altre tir exterior, i Shurna van arribar a igualar (66-66) en l’equador del quart, però Verge, Dimsa en dos ocasions i finalment Caio Pacheco van castigar des de la llarga distància per allunyar-se per primera vegada a set punts (82-75) al final del quart, davant d’un Lleida al qual se li veien les costures en defensa. I es van veure encara més a l’últim parcial, que va tornar a arrancar amb una ratxa de l’equip local (8-3), que es va distanciar a deu punts (88-78). Paulí, que va acabar amb 23 punts, va tornar a tirar de caràcter per reaccionar amb cinc punts (90-83), però l’empresa era cada vegada més complicada, perquè en un minut Dani Garcia i Ejim van ser eliminats per faltes i, amb dos nous triples, el Corunya es va allunyar a 13 (98-85) a falta de 6 minuts. Gairebé sense efectius, McGhee va assumir la responsabilitat i va col·locar el 100-91, abans que Perrin reaparegués després de no haver anotat en tota la segona meitat (103-95). Poc després, Shurna va anotar dos tirs lliures (103-97) amb què l’Ilerna va recobrar possibilitats a 2:20 del final. Però les últimes possessions van ser un desastre, amb dos errors grotescos de McGhee i Perrin, que van precedir l’abandó lleidatà, amb un 10-3 final per firmar una altra voluminosa derrota (113-100).