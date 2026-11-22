Perrin fitxa pel Baskonia
El francès estarà dilluns a Vitòria per passar la revisió mèdica i firmar el contracte
Tot just unes hores després de consumar-se la vuitena derrota del curs, els moviments en l’Ilerna Lleida no s’han fet esperar, amb una sortida ja cantada de Zach Perrin.
El pivot francès deixarà de ser jugador bordeus després que el club lleidatà hagi acceptat finalment la proposta del Baskonia. Segun apunta Notícies d’Àlaba, Perrin té previst arribar demà a Vitòria per passar la pertinent revisió mèdica i firmar el contracte.