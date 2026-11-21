La Fira Maker de Lleida reuneix una quarantena d'expositors al Palau de Vidre
La cinquena edició del certamen ofereix activitats de fabricació digital i experiències immersives, i posa en valor l'impacte social de la tecnologia
El Palau de Vidre de Lleida acull avui la cinquena edició de la Fira Maker, una trobada dedicada a la tecnologia, la innovació i la creació d'objectes i eines. Aquesta reuneix una quarantena d'expositors i té com a objectiu fomentar i donar visibilitat al talent del territori.
El certamen reuneix professionals i aficionats d'arreu de Catalunya, Saragossa i València. La fira ha programat diferents activitats creatives, de fabricació digital i experiències immersives al llarg de la jornada, en les quals els assistents podran participar.
Més enllà de les demostracions tecnològiques, aquesta cinquena edició posa el focus en l'impacte social del moviment maker, mostrant com la creació de noves eines i solucions tecnològiques pot contribuir a millorar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones.