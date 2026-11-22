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Sixena, les flames que encara marquen el destí de les pintures
La intervenció de l’historiador Josep Gudiol va permetre rescatar els murals malmesos en l’incendi del 1936. Lleida va salvaguardar part del patrimoni fins al 2017
L’incendi que va arrasar el monestir de Santa Maria de Sixena l’estiu del 1936 va estar a punt d’acabar amb un dels conjunts artístics més importants del romànic. El foc va destruir bona part de l’edifici, va reduir a cendres l’extraordinària portada de fusta i va danyar greument les pintures de la sala capitular. Noranta anys després, els fragments que van poder salvar-se segueixen en el centre d’un litigi. El seu trasllat a Barcelona, tanmateix, es va produir en plena Guerra Civil, quan es buscava evitar que desaparegués el poc que havia sobreviscut a les flames.
El monestir, vinculat durant segles al bisbat de Lleida, havia estat fundat al segle XII. La sala capitular conservava un conjunt de pintures del segle XIII amb escenes bíbliques i genealogies de Crist, considerat excepcional per la seua extensió i qualitat. Sobre aquestes s’alçava una sostrada mudèjar que va desaparèixer del tot durant l’incendi. La documentació de la Causa General, instruïda pel franquisme després de la guerra, va atribuir-ne la destrucció a «persones identificades i a altres veïns de Vilanova de Sixena». Així consta en un document municipal de l’octubre del 1940.
No tot es va perdre. Durant la guerra també es van poder posar fora de perill objectes religiosos i obres d’art, part dels quals va ser traslladats a Lleida. Allà, el Museu del Poble, instal·lat a l’Hospital de Santa Maria, va reunir peces procedents d’esglésies amenaçades.
El rescat de les pintures va arribar la tardor del 1936. L’historiador de l’art Josep Gudiol, que havia fotografiat el monestir abans de la guerra, va impulsar l’extracció dels fragments que encara es conservaven a la sala capitular. L’incendi havia deixat les parets exposades a la intempèrie i existia el risc que les pintures continuessin deteriorant-se. Els treballs van permetre portar-les a Barcelona, on van ser tractades en un taller de restauració de la Casa Amatller. No es va traslladar, per tant, un conjunt intacte, sinó el que havia quedat d’unes pintures medievals que ja havien patit danys irreparables. El 1940, les pintures van ingressar a les col·leccions del museu d’art de Barcelona, antecedent de l’actual Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Altres fragments van ser retirats de Sixena el 1960. Gràcies a aquelles intervencions, les escenes van poder conservar-se i donar-se a conèixer al públic, encara que van quedar separades dels murs per als quals havien estat creades. Dècades després, aquesta circumstància es convertiria en el centre d’una disputa judicial.
Les obres vinculades a Lleida van seguir un camí diferent. Part del patrimoni de Sixena havia arribat a la ciutat durant la guerra i algunes peces van tornar al monestir el 1948. El 1970, quan les religioses van abandonar l’edifici, van dipositar novament diverses obres al Museu Diocesà. El 1983, la Generalitat va adquirir 44 d’aquestes peces. Van ser reclamades judicialment pel monestir al llarg d’una desena d’anys i la devolució a Aragó.
L’11 de desembre del 2017, una ordre judicial va obligar a retirar del Museu de Lleida les obres reclamades. Entre aquestes, hi havia tres caixes sepulcrals de fusta policromada del segle XV, pertanyents a sor Isabel d’Aragó, sor Beatriz Cornel i sor Francisqueta d’Erill, a més de retaules, d’alabastre, de Gabriel Joly, taules de retaules i pintures sobre la història del rei David. El trasllat, executat amb un ampli dispositiu policial, va provocar una forta commoció a la ciutat. Aquell dia van sortir 43 de les obres reclamades i una altra peça d’alabastre, ja que faltava una tela que va ser localitzada quatre dies després.
Lleida
L’art que la guerra es va endur
LAURA GARCÍA · EDUARDO BAYONA · SERGI CAUFAPÉ