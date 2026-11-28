Aquesta serà l’edat de jubilació a Espanya a partir de l’1 de gener del 2027
Alguns treballadors podran jubilar-se als 65 anys si acrediten almenys 38 anys i 6 mesos de cotització
A partir de l’1 de gener de 2027, l’edat de jubilació ordinària a Espanya serà de 65 anys per als qui acreditin almenys 38 anys i 6 mesos de cotització, i de 67 anys per a la resta. Així ho recull la Seguretat Social, que assenyala aquesta combinació de 65 anys i 38 anys i 6 mesos cotitzats com la via per retirar-se abans dels 67 a la pensió contributiva. A més, l’organisme detalla el període mínim de cotització, els supòsits de jubilació anticipada i les regles de còmput.
El calendari d’aplicació gradual de la reforma iniciada el 2013 arriba llavors al seu punt final. Segons la Seguretat Social, l’edat d’accés depèn de l’edat de l’interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seua vida laboral. Les edats i el període de cotització s’han aplicat de forma gradual des de l’1 de gener de 2013. Amb 2027 conclou el calendari transitori i s’aplica el quadre definitiu, sense esglaons intermedis en mesos.
Els dos trams d’edat des del 2027
L’organisme distingeix dos trams. Si el treballador acredita 38 anys i 6 mesos o més de cotització, podrà accedir a la pensió de jubilació als 65 anys. Si n’acredita menys d’aquell període, l’edat exigida serà de 67 anys. Aquest requisit serà exigible, en tot cas, quan s’accedeixi a la pensió sense estar en alta o en situació assimilada a la d’alta. Amb l’esquema vigent des del 2027, qui no assoleixi els 38 anys i 6 mesos de cotització haurà d’esperar a complir els 67 anys. Existeixen a més supòsits especials en els quals l’edat mínima pot rebaixar-se o anticipar-se, encara que només per a treballadors en alta o en situació assimilada.
Període mínim de cotització per causar la pensió
A més de l’edat, fa falta complir un període mínim per causar dret a la prestació. Per als treballadors en alta o situació assimilada, la Seguretat Social fixa un període de cotització genèric de 15 anys, equivalents a 5.475 dies, vigent des del 25 de maig del 2010. S’hi afegeix un període específic: dos d’aquells anys han d’estar compresos dins dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret. Si s’accedeix des d’una situació d’alta o assimilada sense obligació de cotitzar, el termini es compta fins la data en què va cessar l’obligació de cotitzar.
Per als qui estan en situació de no alta ni assimilada, el període genèric és el mateix: 15 anys o 5.475 dies cotitzats. El període específic de dos anys ha de quedar dins dels 15 anys anteriors al moment de causar el dret. Per acreditar aquest mínim, només es computen les cotitzacions efectivament realitzades o les assimilades a elles legalment o reglamentàriament. Tampoc no es té en compte la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries.
Supòsits de jubilació anticipada i coeficients reductors
La Seguretat Social precisa que l’edat mínima pot rebaixar-se o anticipar-se únicament per a treballadors en alta o en situació assimilada i en supòsits concrets. El llistat complet és el següent: jubilació anticipada a partir dels 60 anys per tenir la condició de mutualista; jubilació anticipada a partir dels 61 anys sense tenir la condició de mutualista; jubilació parcial; jubilació especial als 64 anys, per a qui resulti d’aplicació la legislació anterior a l’1 de gener de 2013, conforme a la disposició transitòria quarta de la LGSS; jubilació del personal de l’Estatut Miner, personal de vol de treballs aeris, ferroviaris, artistes, professionals taurins, bombers i membres del cos de l’Ertzaina; jubilació flexible i jubilació de treballadors amb una discapacitat igual o superior al 45 % o al 65 %.
Existeix, no obstant, un límit general: els coeficients reductors mai no permetran accedir a la pensió amb menys de 52 anys. Aquesta limitació no afecta els treballadors dels règims especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar que, l’1 de gener de 2008, tinguessin reconeguts coeficients reductors, a qui s’aplica la normativa anterior.
Còmput d’edats i períodes cotitzats
El còmput dels mesos es realitza de data a data a partir del naixement. Quan el mes del venciment no existeixi un dia equivalent a l’inicial, es considera que l’edat es compleix l’últim dia d’aquell mes. Els períodes de cotització es reflecteixen en dies. Una vegada acumulats tots els dies computables, sense la part proporcional de les pagues extraordinàries, es transformen en anys i mesos amb regles fixes: l’any equival a 365 dies i el mes a 30,41666 dies.
Convé atendre les fraccions: prenen anys i mesos complets, sense equiparar a un any o a un mes les fraccions dels mateixos. Per fixar l’edat d’accés, a més dels dies efectivament cotitzats, la Seguretat Social té en compte altres períodes. Entre ells, els dies considerats efectivament cotitzats per excedència, segons l’article 237 de la LGSS i l’article 46.3 de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
Cura de fills, part, temps parcial i fixos discontinus
També se sumen els dies computats per beneficis per cura de fills o menors acollits, conforme a la disposició transitòria catorzena de la LGSS i a l’article 6 del Reial Decret 1716/2012, de 28 de desembre. S’hi afegeixen els períodes assimilats per part a favor de la treballadora sol·licitadora, d’acord amb l’article 235 de la LGSS.
Als contractes a temps parcial, es tenen en compte els diferents períodes en alta amb aquest tipus de contracte, qualsevol que sigui la durada de la jornada realitzada en cada un. Per als treballadors fixos discontinus, es computa tot el període en alta amb aquest contracte i es multiplica per un coeficient d’1,5. El nombre total de dies cotitzats a l’any no pot superar el de dies naturals de cada any.