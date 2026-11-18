El pla de control poblacional de fauna cinegètica de l’Alt Pirineu detecta un 3,2% de positius en tuberculosi en els animals capturats
Han estat analitzades 777 mostres de teixits de senglars, cérvols i daines
El primer any de Pla de Control Poblacional de fauna cinegètica de l’Alt Pirineu per reduir el risc de transmissió de la tuberculosi animal tanca amb 3.299 senglars, 1.509 cérvols i 241 daines capturats en actuacions de caça. Les àrees privades de caça que hi han col·laborat han superat els objectius de captures: han arribat al 135% del previst per al senglar i al 119% per al cérvol. El reforç de la vigilància sanitària ha permès recollir mostres de 1.830 exemplars: 1.233 senglars, 565 cérvols i 32 daines. Els resultats preliminars de 777 teixits de senglars, cérvols i daines situen la proporció de positius en el 3,2%, per sota d’anys anteriors, amb 24 senglars i un cérvol amb tuberculosi confirmada. L'objectiu és baixar per sota el 0,5%.
L’augment del nombre de mostres permet estimar amb més precisió la proporció de casos confirmats, que en aquest primer any se situa per sota de la registrada el 2024, quan a la mateixa zona es van analitzar només 170 senglars i 24 cérvols amb 18 casos confirmats (el 9,3%). Els positius continuen localitzats únicament a la zona d’actuació urgent, amb una distribució similar a la d’anys anteriors.
45 àrees privades de caça de 22 municipis de l'Alt Urgell i el Pallars
L’àmbit del Pla comprèn 22 municipis de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, amb una superfície total de 1.343,6 km². Inclou 45 àrees privades de caça i terrenys gestionats directament pel Departament a la Reserva Nacional de Caça de Boumort i a la Zona de Caça Controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort. Enric Vadell, director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a l'Alt Pirineu i Aran, ha explicat que amb totes les dades recollides permetrà actuar en les zones amb més prevalença de tuberculosi i conèixer si s'han de fer més o menys captures.
Programa de Vigilància de la Fauna Salvatge
Els resultats de les analítiques es poden consultar al web del Programa de Vigilància de la Fauna Salvatge, juntament amb la resta de casos de tuberculosi confirmats a Catalunya. En marxa des de fa quinze anys, el Programa permet conèixer la situació sanitària de la fauna salvatge, prevenir la propagació de malalties entre els animals salvatges i els domèstics i protegir la salut pública.
Des del juliol de 2025, cada cas de tuberculosi confirmat en fauna salvatge o en ramaderia extensiva activa un protocol específic per intensificar la cerca d’animals salvatges que puguin actuar com a reservoris en un radi de 3 km. A l’Alt Pirineu, aquest protocol s’ha activat en 23 ocasions i ha permès detectar 7 animals dins d’aquest radi.
Vigència de cinc anys de Pla de Control Poblacional
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va posar en marxa el 30 d’octubre de 2025 aquest pla amb una durada prevista de cinc anys, el Pla reforça la vigilància sanitària i la recollida de mostres per conèixer millor l’evolució de la malaltia. Les actuacions també busquen reduir els reservoris de tuberculosi en la fauna salvatge i contenir-ne la propagació. Lluc Llop, tècnic de la secció de boscos i activitats cinegètiques a l'Alt Pirineu, ha explicat com algun d'aquests controls de densitat de població és fan amb drons.
La iniciativa s’emmarca en el Decret llei 5/2024, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari, greument afectat per la sequera i altres situacions d’emergència. Catalunya té actualment quatre plans de control poblacional actius. A més del de l’Alt Pirineu, l’abril de 2026 es va activar un pla a les Terres de l’Ebre amb objectius similars per fer front a la tuberculosi.
El Pla impulsa una nova manera de gestionar la fauna cinegètica al territori: una estratègia preventiva a cinc anys que combina criteris tècnics, anàlisi del risc i actuacions planificades i coordinades. El Pla té com a objectiu situar la prevalença de tuberculosi en la fauna cinegètica per sota del 0,5% a la zona d’actuació i mantenir-la en el 0% allà on no es detecta la malaltia. La prevalença indica la proporció de mostres positives respecte del total de mostres recollides.
Col·laboració, formació i suport a les explotacions
La col·laboració dels titulars de les àrees privades de caça i dels mitjans propis del Departament ha estat clau per assolir els resultats de captures i de recollida de mostres. La major part de les mostres s’han recollit en 34 jornades als punts logístics de carn de caça de Sort, al Pallars Sobirà, i Olius, al Solsonès. També s’han organitzat 11 sessions pràctiques de presa de teixits adreçades a caçadors, propietaris de terrenys i ramaders.
La formació oficial ha permès disposar de personal qualificat per a les actuacions de control nocturn. La previsió és superar les 3.000 persones qualificades durant el 2026, gràcies a les sessions presencials a les escoles de capacitació agrària i forestal, la formació a distància i les sessions autoritzades a entitats externes.
El Pla també reforça la bioseguretat de les explotacions ramaderes per contribuir al control de la malaltia. A les Valls d’Aguilar i Soriguera s’han instal·lat tancaments i mànegues ramaderes que donen servei a tretze explotacions. La inversió és de 74.000 euros i s’emmarca en el projecte "Paisatges Resilients", finançat amb fons Next Generation.