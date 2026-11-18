El Sindicat de Circulació Ferroviari desconvoca la vaga d’aquest dijous però es manté la de maquinistes del dia 23
Transports pacta amb CCOO, UGT i els controladors però Semaf i SF se'n desmarquen i CGT consulta la militància
El Sindicat de Circulació Ferroviari (SCF) ha desconvocat la vaga prevista per aquest dijous després d'arribar a un acord amb el Ministeri de Transports per reforçar la seguretat ferroviària i millorar les condicions laborals, arran de la vaga unitària de dimarts 17 de novembre. El pacte, subscrit també per CCOO i UGT, inclou mesures per ampliar les plantilles d'Adif, regular els temps de treball i reforçar la formació, segons detalla el document consultat per l’ACN. En canvi, Semaf i el Sindicat Ferroviari (SF) se n'han desmarcat, mentre que la CGT ha sotmès la proposta a consulta de la militància. El sindicat majoritari de maquinistes ha anunciat que manté la vaga de conductors del 23 de novembre i que estudia noves mobilitzacions.
L'acord preveu que Adif elabori en el termini d'un mes un estudi per dimensionar les plantilles dels centres de circulació i de formació, amb la participació de la representació legal dels treballadors.
Segons el document de compromisos al qual ha tingut accés l'ACN, l'objectiu és avaluar les necessitats de personal per aplicar les noves mesures de seguretat i les instruccions de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF).
En un comunicat, el Sindicat de Circulació Ferroviari (SCF) celebra que s'hagi limitat a dues hores consecutives l'activitat continuada de control del trànsit, seguida d'una pausa mínima de trenta minuts. La mesura s'haurà de prioritzar als centres de regulació de circulació (CRC) amb més saturació i càrrega de treball. Segons SCF, l'estudi que Adif ha de presentar en un mes ha de dimensionar el personal per a complir els temps de feina continuada i la doble verificació. A més, també haurà de regular i limitar el màxim de treballs en línies d'alta velocitat.
"La contínua pressió d'SCF i de tot el col·lectiu ha donat els seus fruits i Adif ha acceptat tots els punts de convocatòria de vaga", han afirmat en un comunicat.
Més formació i protocols de seguretat
CCOO destaca entre els acords la modificació de l'article 38 del Reial decret de seguretat operacional i interoperabilitat ferroviària, que regula els temps de treball i descans del personal de circulació d'Adif. El Consell de Ministres ha aprovat tramitar-ne la modificació per via d'urgència. El sindicat també posa en valor el reforç de la formació continuada dels treballadors relacionats amb la seguretat ferroviària, especialment per actuar en situacions degradades, incloent-hi pràctiques en simuladors actualitzats o simulacres.
El document subscrit recull igualment la publicació de recomanacions tècniques de l'AESF sobre la doble verificació en els processos de control del trànsit i les dotacions de personal dels trens. En aquest darrer àmbit, Renfe haurà d'accelerar els estudis per determinar les necessitats de tripulació. També s'ha publicat una guia d'actuació davant anomalies del sistema LZB a les línies d'alta velocitat, mentre que es continuarà treballant en l'extensió de les mesures a l'ERTMS.
CCOO també assenyala que s'ha acordat establir un marc comú de prevenció i actuació davant fenòmens meteorològics adversos, així com desenvolupar un sistema confidencial perquè els treballadors puguin comunicar situacions de risc. Entre les mesures incloses hi ha la recuperació de la figura d'agent de l'autoritat per al personal d'intervenció que fiscalitza els títols de transport als trens subjectes a obligacions de servei públic.
Mesures per a Renfe
El document també inclou compromisos específics per a Renfe. Entre aquests, la revisió de les càrregues de feina dels tallers de manteniment i l'elaboració d'un pla per corregir els problemes tècnics i de seguretat detectats en els trens de les sèries 106, 453 i 452. L'empresa haurà de concretar les actuacions, els responsables i els terminis per resoldre les incidències.
A més, es preveu un pla per renovar els equips de climatització dels trens que continuaran en servei a llarg termini, amb una inversió de 110 milions d'euros entre el 2027 i el 2029. També s'inclouen mesures per millorar la transmissió d'informació entre torns als centres de gestió d'incidències i operacions i per promoure la salut mental i el benestar psicosocial dels treballadors. En aquest punt, Renfe es compromet a fer avaluacions periòdiques dels riscos psicosocials complementats amb inspeccions per detectar necessitats preventives.
Diferències entre els sindicats
CCOO considera que els acords assolits permeten “tancar la conflictivitat oberta” i atribueix els avenços a la mobilització i al suport dels treballadors durant la vaga del 17 de novembre. El sindicat, però, assegura que continuarà “vigilant” perquè els compromisos es compleixin.
Al seu torn, UGT assegura que la mobilització ha donat “els seus fruits” tot i que encara “queden qüestions essencials per resoldre”. En aquest sentit, consideren que “és el moment de consolidar la via del diàleg”.
Per la seva banda, Semaf veu insuficient la proposta del Ministeri perquè, segons argumenta, una part de les mesures encara “estan pendents d'aprovar-se i d'efectuar la tramitació corresponent”. El sindicat majoritari dels maquinistes també qüestiona l'enfocament d'algunes de les propostes, que “denoten absència de coneixement i fons ferroviari”. Per això, manté la jornada de mobilització del 23 de novembre i estudia convocar noves dates de vaga.
Pel que fa a la CGT, fonts sindicals han confirmat a l’ACN que no han firmat el document de compromisos i estan pendents de consultar als afiliats a les assemblees per si li acaben donant suport o no.
Al seu torn, el Sindicat Ferroviari (SF) ha dit a ‘Catalunya Ràdio’ que les mesures acordades eren “una presa de pèl” i se n’ha desmarcat.
En canvi, el Sindicat de Circulació Ferroviari (SCF) considera que Adif ha acceptat les seves reivindicacions i ha acordat desconvocar la vaga prevista per al 19 de novembre.