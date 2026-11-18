SUCCESSOS
Troben mort Ramon Bonet, regidor del PSC de de Ribera d’Ondara que va desaparèixer dilluns
Els Mossos d’Esquadra, els Rurals, la Creu Roja i una quarantena de veïns van participar en la recerca. El van trobar sense vida dins del seu vehicle a Montlleó
Ramon Bonet Esteve, regidor del PSC a l’ajuntament de Ribera d’Ondara, a la Segarra, va ser trobat mort ahir al migdia després d’haver desaparegut dilluns. El cos sense vida va ser trobat a l’interior del seu vehicle en una finca de la seua propietat al nucli de Montlleó.
Va ser localitzat cap a les 13.00 hores, unes 24 hores després que se’n denunciés la desaparició. El cos no presentava signes de violència. Bonet tenia 66 anys i en feia quinze que formava part del consistori, on havia assumit diferents responsabilitats dins de l’equip de govern durant els mandats de l’actual alcalde, Francesc Sabanés.
Bonet va sortir de casa dilluns cap a les 11.00 hores amb el seu Jeep gris en direcció a Cervera, quan va ser vist per última vegada per un veí. Va sortir sense telèfon mòbil, la documentació ni cap equipatge, fet que va fer témer pel seu estat des del primer moment.
Col·laboració ciutadana
Davant de la desaparició, l’ajuntament va organitzar ahir al matí un dispositiu de recerca, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra. El cos policial va col·locar patrulles a les entrades i sortides de l’autovia A-2 a la Segarra i l’Urgell per intentar localitzar el vehicle.
Paral·lelament, el consistori va fer una crida a la col·laboració ciutadana per participar en una batuda pel terme municipal. Una quarantena de persones es van reunir al bar L’Amistat de Sant Antolí, des d’on Sabanés va coordinar la distribució de grups formats per tres i quatre persones, que van pentinar camins i terrenys del terme de Ribera d’Ondara i d’altres municipis limítrofs com Talavera i les Oluges.
Per la seua banda, els Agents Rurals, la Creu Roja i diversos alcaldes de la Segarra també van participar en les tasques de recerca, que es van allargar fins a les 13.00 hores, quan van trobar el cotxe i el regidor mort a l’interior.
La notícia de la defunció del regidor va causar consternació entre els veïns d’aquest petit municipi lleidatà. En aquest sentit, l’alcalde va lamentar la pèrdua i va traslladar el condol a la família i éssers pròxims. Alhora, va agrair la implicació dels veïns en la recerca.