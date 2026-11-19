AJUTS
Els 95 municipis del fons nuclear busquen diversificar l’economia
Els 95 municipis beneficiaris del Fons de Transició Nuclear es van reunir ahir a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per avançar en la diversificació econòmica de Ponent, Terres de l’Ebre i Tarragona. L’assemblea va comptar amb el secretari d’Empresa i Innovació, Jaume Baró, i es van repassar ajuts a empreses i autònoms, préstecs de l’ICF i modernització agrícola per mitigar el tancament de les centrals nuclears. També es preveuen ajuts a 17 comunitats de regants.