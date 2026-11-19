COOPERACIÓ
Famílies i mestres milloren l’escola d’Organyà
Una quarantena de persones, entre famílies, mestres i alumnat, van participar el cap de setmana passat en una jornada comunitària per renovar diferents espais del pati de l’escola Miret i Sans d’Organyà. La iniciativa, organitzada per l’AFA i el centre educatiu, va comptar amb la col·laboració de l’ajuntament d’Organyà.
Les tasques van incloure la renovació de la zona de l’hort, la creació d’un espai per a plantes aromàtiques i la incorporació de nous dibuixos i jocs al terra del pati.
Aquestes propostes havien estat escollides prèviament pels mateixos alumnes a través d’un procés participatiu. La jornada també va servir per repintar les baranes de la pista de futbol i recuperar dibuixos.