Intervenen material sostret d'Adif a Lleida i denuncien una empresa de gestió de residus metàl·lics a Talarn
En el marc d'una operació simultània del Pla Via a diferents llocs de Catalunya. A la capital del Segrià detecten fins a 2.000 metres de cable i quasi una vintena de contenidors amb coure net.
Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra dut a terme aquest dijous al matí en el marc del Pla Via ha acabat amb tres empreses gestores de residus mecàniques denunciades, una d'aquestes a Talarn. A més, a Lleida han intervingut material que podria procedir d'instal·lacions d'Adif.
Les inspeccions s'han fet de manera simultània a 29 empreses per a reforçar el control sobre la comercialització del coure i dificultar la seua introducció en els circuits legals de compravenda. Especialment, si el material prové de sostraccions d'infraestructures estratègiques i serveis com la xarxa ferroviària de Catalunya.
L'empresa del Pallars Jussà ha estat denunciada per no disposar de l'habilitació corresponent per executar l'activitat gestora. A banda, a Lleida s'han intervingut uns 2.000 metres de cable d'Adif de talls que podrien ser recents i contenidors amb coure net que també podria ser de la propietat d'Adif.
Els efectius que han participat en les inspeccions eren uns 200 coordinats per l’Àrea Central de Policia Administrativa i les Unitats Regionals de Policia Administrativa. En tots els casos de material intervingut, s’ha activat a Policia Científica i investigadors.