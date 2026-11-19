MUNICIPIS
Portes antiokupes deixen veïns de Ponts sense sortida d’emergència: “Ningú ens fa cas”
En quatre edificis de pisos de la carretera de la Seu, sense distinció entre okupes i inquilins amb contracte
Els veïns dels blocs okupats de la carretera de la Seu, a Ponts, entre els carrers Castell i Timoners, denuncien que la instal·lació de portes antiokupes ha deixat els 4 edificis sense sortides d’emergència. Això els impedeix accedir al pàrquing i als trasters, sense distinció entre okupes i inquilins amb contracte.
La propietat dels immobles, la immobiliària Building Center, filial de CaixaBank, ha instal·lat aquests dispositius en els accessos a l’aparcament, els trasters i les escales. A més, segons els afectats, han segellat altres portes de l’edifici. Els residents asseguren que han reclamat a l’empresa l’obertura d’un dels accessos, però no han rebut resposta. “Ningú ens fa cas”, van lamentar. La preocupació se centra en la seguretat, ja que consideren que el tancament de les sortides pot dificultar una evacuació en cas d’incendi o una altra emergència.
Només una desena dels 40 pisos està habitada per part d’inquilins amb contracte en vigor i al corrent de pagament. Els veïns afirmen que la propietat ha desplegat vigilants amb l’objectiu de prevenir noves okupacions, encara que assenyalen que, si en detecten una, han de trucar als Mossos perquè el vigilant “no hi és”.
El 2024, Building Center va pagar a bona part dels okupes perquè abandonessin els habitatges i evitar desnonaments judicials.