INVESTIGACIÓ
Confisquen a Lleida dos quilòmetres de catenària robada a Adif a les vies de tren
En una operació en la qual també van decomissar 40 quilos de coure cremat. Els Mossos inspeccionen set deixalleries al Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà
Els Mossos d’Esquadra van investigar per possible robatori de cable i coure d’Adif set deixalleries de la demarcació de Lleida, tres a la comarca del Segrià, una a la de la Noguera i tres més al Pirineu. Així ho va explicar l’inspector Enric Carrasco, subcap de l’àrea bàsica policial del Segrià, en el marc d’una compareixença davant dels mitjans ahir a la tarda. Aquesta operació s’emmarca en el Pla Via iniciat el juliol passat per donar resposta als robatoris de coure de la xarxa ferroviària catalana.
Fins a 30 efectius a Ponent i 6 al Pirineu i Aran, de diferents unitats, van posar set denúncies en total. Quatre per irregularitats en l’emplenament dels registres, una per classificació incorrecta de materials, una per falta d’etiquetatge i emmagatzemament inadequat de residus, i una d’última contra el gestor de residus de Talarn, per no disposar de l’autorització corresponent per a activitats de gestió de residus. A més, van decomissar material en diversos desballestadors lleidatans.
En un del Segrià, van trobar uns 2.000 metres de línia aèria propietat d’Adif, on van identificar talls que indiquen que podrien ser d’un robatori recent. D’altra banda, en un altre establiment del Segrià van trobar cablatge sospitós de ser propietat de la mateixa empresa. A la Noguera van trobar 40 kg de coure cremat.
A la resta de Catalunya es van confiscar 160 kg de coure procedent de cables de catenària a Figueres i 4,5 kg de cable, possiblement d’Adif, a Barcelona. A Benissanet (Riebra d’Ebre) i Igualada (Anoia) es van denunciar dos empreses de gestió de residus per no tenir l’autorització adequada per efectuar aquesta activitat. En el marc de l’operació, els Mossos van inspeccionar un total de 29 establiments i van imposar 31 multes.
El Pla Via es va posar en marxa el juliol del 2026 per combatre els robatoris de coure en la infraestructura ferroviària. Des d’aleshores, els Mossos han portat a terme prop de 90 inspeccions en establiments de compravenda de ferralla i s’han reunit amb 120 empreses gestores. A més, en tres mesos han realitzat 45 detencions, el doble que en el mateix període de l’any anterior.