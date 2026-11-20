Una denúncia des de Lleida destapa un assetjador sexual de menors per internet
L'home, detingut pels Mossos a Santa Coloma de Farners, es feia passar per un fotògraf de marques comercials de roba de reconegut prestigi internacional per captar-los
Agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Mossos de Mollerussa van detenir el 10 de novembre un home, de 38 anys, per assetjar sexualment a través d’internet almenys una menor de Ponent. La detenció és el resultat d’una tasca complexa d’investigació iniciada per una denúncia de mitjans de l'any passat i que de moment acumula set víctimes, tot i que les investigacions continuen en marxa. Segons han explicat aquest divendres els Mossos d'Esquadra, l’home es feia passar per fotògraf de marques comercials de roba de reconegut prestigi internacional per captar menors, amb qui després cometia el cyberassetjament. El detingut, acusat d’un delicte contra la llibertat sexual, havia estat investigat i detingut els anys 2014 i 2017 per delictes de la mateixa naturalesa.
En la denúncia que va arribar a la comissaria de Mollerussa una menor va aportar una conversa per missatgeria amb una suposada dona que desconeixia. Aquesta li demanava que aconseguís que amigues seves es fessin fotos emprovant-se roba, i si no ho feia, difondria imatges compromeses d’una amiga de la denunciant.
Aquest fet va posar en alerta els Mossos perquè es podia tractar d’una acció d’algú especialitzat en la metodologia delictiva de la ciberseducció de menors (child grooming). Aquest delicte consisteix en un conjunt d’estratègies i conductes d’una persona major d’edat a través de les xarxes socials, les aplicacions de missatgeria o en l’entorn dels jocs en línia per guanyar-se la confiança de menors i manipular-los per obtenir material pornogràfic o cometre abusos sexuals.
A partir d’aquí, es van rebre altres denúncies de fets molt similars que apuntaven que al darrere hi podia haver la mateixa persona, i que confirmaven les sospites policials que no era un fet puntual.
L’equip d’investigació va anar relacionant tots els indicis que anava recollint: número de telèfon, perfils de xarxes socials i comptes de correus. Després de salvar nombrosos tallafocs, falsos indicis i altres elements que conduïen a altres persones i indrets, van poder determinar que l’autor podia trobar-se a la demarcació de Girona, on els indicis apuntaven que podia haver-hi altres víctimes.
El detingut creava perfils de xarxes socials on simulava ser una fotògrafa que treballava per marques de roba de reconegut prestigi internacional. A continuació, contactava amb menors i els oferia la possibilitat de fer sessions de models i guanyar diners.
Quan detectava algun menor interessat, l’anava engrescant i s’anava guanyant la seva confiança. Després li començava a demanar fotografies o vídeos que anaven augmentant el contingut sexual. En el moment que aconseguia alguna imatge compromesa, els en demanava més amb alt contingut sexual, sota l’amenaça de difondre les que havia obtingut anteriorment.
A més, aprofitant la vulnerabilitat de les víctimes, les obligava a captar altres menors del seu entorn per atrapar-les a la xarxa. Aquest fet explicaria que, tot i que és un delicte en línia i captava víctimes d’arreu, quan atrapava algú en una localitat aconseguia més persones del seu entorn.
Per complicar la feina a la policia, gestionava alhora diferents perfils de xarxes socials i presumptament utilitzava menors per verificar alguns dels perfils i adreces electròniques. L’autor feia ús de diferents mòbils i línies de telèfons, que anava intercanviant, i tarifes de prepagament, que recarregava en locutoris. També havia utilitzat terceres persones per donar d’alta serveis de telefonia.
Gràcies a una tasca d’anàlisi intensa de tota la informació, els agents van poder concretar la identitat del suposat autor, i va resultar que ja havia estat investigat i detingut per delictes de la mateixa naturalesa els anys 2014 i 2017. Tot plegat evidencia, segons els Mossos, una reiteració en delictes contra la llibertat i indemnitat sexual de menors.
El 10 de novembre, , un equip de la Unitat d’Investigació de Mollerussa va anar fins a Santa Coloma de Farners i el va detenir. Se li van intervenir dos telèfons mòbils. Una de les dues línies inserides en un dels terminals s’havia emprat per cometre aquests delictes. L’home va passar dimecres 11 de novembre a disposició judicial a Lleida