CERTÀMENS
La fira Encaixa concentra fins a 170 entrevistes ràpides de feina en un matí a Mollerussa
La primera edició reuneix divuit empreses al teatre L’Amistat, amb més d’un centenar d’ofertes laborals
El teatre L’Amistat de Mollerussa es va convertir ahir en un punt de trobada entre empreses necessitades de treballadors i persones a la recerca d’una oportunitat laboral. La primera edició de la fira Encaixa va reunir 18 firmes amb més d’un centenar d’ofertes d’ocupació i uns 200 candidats que van acudir presencialment a la jornada, en la qual hi va haver 170 entrevistes de treball. La iniciativa, que va registrar 500 inscrits a través de la plataforma digital, va superar les previsions inicials i va posar de manifest tant l’interès per trobar feina com les dificultats d’alguns sectors per incorporar professionals qualificats. La majoria dels inscrits procedien del Pla d’Urgell.
El nou certamen, impulsat per la Cambra de Comerç de Lleida amb la col·laboració de diferents institucions del territori, substitueix l’antic #JoVullSer, que va estar més orientat als joves i a l’orientació acadèmica i professional.
L’objectiu d’aquesta transformació és facilitar contactes directes entre empreses i candidats que puguin traduir-se en contractacions.
El secretari general de la Cambra, Josep Ramon París, va destacar que el canvi de format ha permès identificar millor les necessitats de personal de les empreses de la comarca i va agrair la implicació de les administracions i entitats col·laboradores. També va animar altres companyies a afegir-se a pròximes edicions.
La jornada es va articular mitjançant entrevistes individuals de dotze minuts a la platea del teatre de la capital del Pla, concertades prèviament a través d’una plataforma digital. Tanmateix, també es va facilitar la participació de persones sense cita mitjançant una llista d’espera que va permetre organitzar nous encontres segons els seus interessos i la disponibilitat de les companyies.
A més, es van oferir serveis d’orientació laboral, un espai per obtenir fotografies destinades al currículum i la possibilitat d’entregar candidatures que posteriorment es farien arribar a les empreses. D’aquesta manera, els que no tenien una entrevista programada també van poder accedir a recursos per millorar les seues possibilitats de trobar feina.
Ester Garcia, responsable de l’Àrea d’Innovació i Projectes de la Cambra de Comerç de Lleida, va destacar que l’objectiu és que les trobades puguin acabar generant relacions laborals i contribueixin a cobrir les necessitats de personal al territori.