Instal·laran noves zones de joc en tres parcs infantils de Guissona
L’ajuntament de Guissona ha adjudicat un paquet de millores als parcs infantils del municipi per un import total de 100.000 euros. Els treballs, que executarà l’empresa Crous Experts SL, se centraran en un total de tres espais. A la plaça del Mil·lenari s’instal·laran nous elements de joc; al Parc de la Fonteta es traslladarà el parc actual i es renovaran les instal·lacions, mentre que al Parc Fluvià s’habilitaran dos noves zones, una d’infantil i una altra de cal·listènia.
En aquest sentit, l’alcalde de Guissona, Jaume Ars, va explicar que l’objectiu és “potenciar els parcs infantils i millorar-ne l’accessibilitat, renovació i inclusió”.
D’altra banda, el consistori també ha adjudicat el nou contracte del servei de jardineria i poda, dividit en dos lots: el primer dedicat al manteniment dels jardins i el segon per a la poda i gestió de l’arbratge als carrers. Ambdós han estat adjudicats a l’empresa Tecnologia i Regs per un import conjunt de 500.000 euros per a un termini de dos anys, amb la possibilitat d’incloure dos anys més de pròrroga.
El primer edil va destacar que el nou contracte permetrà “millorar la qualitat, la sostenibilitat i el control dels 3.425 arbres amb què comptem a Guissona”.