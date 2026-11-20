BIODIVERSITAT
Territori activa després de 16 anys de dilacions el consell per gestionar les zepes de Lleida
L’equip de Paneque acorda amb les organitzacions agràries constituir al gener l’òrgan rector dels Secans del Pla de Lleida. Desencallats per al 2027 els ajuts de 7 milions pel veto al reg
La conselleria de Territori que dirigeix Sílvia Paneque ha accedit a desencallar la creació del consell rector que ha de governar la gestió de les nou zepes dels Secans del Pla de Lleida, uns espais protegits per la seua riquesa ornitològica la creació dels quals ha comportat la limitació de les activitats agràries i del regadiu a les seues 54.000 hectàrees, amb especial intensitat a les 14.000 en les quals l’ús d’aigua està del tot vetat.
La mesura, acordada entre la conselleria i les organitzacions agràries en una sessió de la Taula Territorial de Lleida, suposa desencallar la posada en marxa d’aquest organisme quan han transcorregut més de vint anys des de la creació de les zepes, mitjançant un decret datat el 6 d’octubre del 2006, i setze des que, l’11 d’octubre del 2010, el Consell Executiu va aprovar la DIA (Declaració d’Impacte Ambiental) que ordenava la posada en marxa del consell.
Aquesta DIA delegava la gestió dels espais en un “òrgan gestor” que havia d’operar “d’acord amb les directrius” de la Generalitat i “de l’òrgan rector”, criteris a què s’havien de sumar “l’assessorament de les entitats socials i científiques” i “la participació efectiva de les entitats representatives dels sectors socials interessats”. El Pla de Gestió que va elaborar la Generalitat per desenvolupar aquestes directrius plantejava “dissenyar una autoritat de gestió participada que combini l’existència i el foment d’iniciatives locals i un òrgan comú per a la globalitat dels espais protegits”.
Ara, després d’un notable deteriorament de l’activitat agrària i un declivi de la demografia a la zona afectada, Territori planteja que aquest òrgan, en el qual el Govern tindrà majoria i les organitzacions agràries representatives disposaran de quatre representants, es constitueixi i faci la primera reunió al gener.
Unió de Pagesos, integrant de la Comissió de les Zepes juntament amb Asaja, el Gremi de la Pagesia, Pagesos o Conills, la Cooperativa del Camp d’Aspa i el Canal Segarra-Garrigues, va reclamar a la Taula Territorial que cada zepa disposi d’un òrgan rector.
D’altra banda, la conselleria de Territori ultima els tràmits per sumar a la d’Agricultura la seua aportació a la partida de 7 milions d’euros destinats a pal·liar els efectes que el veto al reg està generant a les 14.000 hectàrees de zepa afectades per aquesta mesura.
Les previsions apunten que aquests ajuts arribin el segon semestre de l’any que ve, la meitat (250 €/ha) com a pagament directe i la resta com a ajuts agroambientals (vinculats al desenvolupament rural) amb condicionants en lloc d’ecosistèmiques (relacionades amb les pràctiques agràries) com inicialment es preveia.
Aquestes noves línies d’actuació es recolliran en una guia per facilitar l’aplicació. Aquest canvi de posició guarda paral·lelismes amb el procés iniciat a començaments d’aquest mes per la Comissió Europea per revisar la directiva d’Hàbitats i la d’Aus. Els treballs preliminars d’aquesta revisió, publicats per l’organisme comunitari, advoquen per aclarir quin tipus de pràctiques estan admeses o proscrites en cada espai i en quina època de l’any. La norma, assenyala un d’aquests documents, “no implica que no puguin realitzar-se activitats agrícoles durant els períodes de cria”, encara que aquestes “han d’adaptar-se per evitar els danys prohibits”. Les excepcions es consideraran “cas per cas”.