Balaguer consolida la segona línia d’Infantil al Gaspar de Portolà
El centre recupera el grup suprimit aquest curs, que va provocar protestes i el rebuig unànime
Balaguer tornarà a comptar amb vuit grups d’Educació Infantil (I3) el curs 2027-2028, després que la Taula Local de Planificació confirmés la setmana passada la reobertura de la segona línia d’I3 de l’Escola Gaspar de Portolà. El departament d’Educació va retirar aquesta línia per al present curs 2026-2027, una decisió que va generar el rebuig de la comunitat educativa, de l’ajuntament i grups polítics, i fins i tot mobilitzacions en contra.
L’acord respon a una de les principals reivindicacions de la Paeria de Balaguer i de la comunitat educativa. La planificació preveu que Balaguer disposi de vuit grups d’I3 en el conjunt de la ciutat per al pròxim curs. La recuperació de la segona línia del Gaspar de Portolà suposa que la xarxa pública passarà de quatre a cinc grups, mentre que els centres concertats mantindran els tres grups existents. La previsió s’ha basat, segons la conselleria, en l’evolució del padró municipal i en les estimacions d’alumnat per als pròxims cursos, amb l’objectiu de mantenir ràtios equilibrades i una distribució adequada entre els centres.
D’altra banda, la decisió contrasta amb l’adoptada per a aquest curs, quan Educació va confirmar finalment set grups d’I3 després de tancar el període de preinscripció. Llavors, la ciutat va quedar amb quatre grups públics, un per col·legi, i tres en els centres concentrats, malgrat que s’havien registrat 107 sol·licituds per al primer curs d’Infantil. La supressió de la línia es va produir després de mesos de reivindicacions de docents, famílies i representants polítics. El centre era l’únic de Balaguer que comptava amb un total de dos línies d’I3 i era també el col·legi públic amb més demanda.
Per la seua banda, la consellera d’Educació, Esther Niubó, va justificar llavors la retirada per la previsió de descens demogràfic i per la necessitat d’ajustar l’oferta a la demanda. Mantenir vuit grups hauria situat la ràtio mitjana de la xarxa pública entre 11 i 13 alumnes per aula, un nivell que el departament considerava baix i que podia afavorir desequilibris i processos de segregació escolar. La decisió va comportar les protestes i es va exigir reconsiderar el tancament.
L’alcaldessa, Lorena González, va qualificar llavors la mesura de “mala notícia” i va continuar reclamant la recuperació.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, ha valorat positivament l’acord per a l’educació primària i, en aquest sentit, ha destacat que respon a una demanda defensada des del primer moment amb el suport de la comunitat educativa. Va afegir que la recuperació dels vuit grups d’I3 i la incorporació d’un grup a l’Almatà “reforcen l’oferta educativa”, encara que va insistir que l’ajuntament continuarà treballant amb el departament i els centres amb l’objectiu de garantir una planificació estable i de qualitat, a més de suposar un canvi de rumb respecte a aquest curs.