La Generalitat planteja assumir els danys de la fauna a les zones amb emergència
L’esborrany de la primera llei catalana de Caça, que la conselleria d’Agricultura està circulant entre els agents institucionals del sector cinegètic, des de caçadors fins a organitzacions agràries passant per un altre un altre tipus d’entitats, planteja novetats com, per exemple, que la Generalitat assumeixi el pes de les indemnitzacions a causa dels danys que puguin causar exemplars d’espècies en fase de superpoblació en les explotacions agrícoles i ramaderes ubicades en zones en les quals s’hagi declarat una situació d’emergència cinegètica.
L’organització agrària JARC considera, en aquest sentit, que el text “recull una bona part” dels plantejaments de l’organització en matèria cinegètica, segons va assegurar ahir en un comunicat.
Entre aquests avenços inclou aspectes com la separació de la caça i de les accions de control de superpoblacions, l’obligatorietat de disposar de plans cinegètics territorials i, també, l’augment de les obligacions en els espais que a la pràctica actuen com a refugis per a la fauna silvestre.
“Tant les zones de seguretat com les infraestructures i alguns terrenys lliures de caça hauran de disposar d’un pla cinegètic amb accions concretes”, afegeixen.