Guies aprenen a trencar barreres d’accessibilitat a la muntanya
Es formen al Parc de l’Alt Pirineu per acompanyar persones amb diversitats funcionals. El consistori remet al club que l’organitza
Una quinzena de persones han rebut formació per a guies dirigida a utilitzar eines adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. L’activitat, que ha estat organitzada per la Federació d’Entitats Excursionistes al Parc Natural de l’Alt Pirineu, va tenir com a objectiu dotar els participants de coneixements i recursos per tal de facilitar que més gent pugui descobrir i disfrutar del patrimoni natural.
La proposta va combinar una sessió teòrica amb una sortida pràctica. Durant les dos jornades, els assistents van treballar els principis bàsics dels guies inclusius, la seguretat al terreny i el maneig de materials específics pensats per acompanyar persones amb mobilitat reduïda en les activitats de muntanya. Entre aquests recursos destaca la cadira Joëlette, tot terreny i d’una sola roda, que permet practicar senderisme en terrenys irregulars amb el suport de dos o més acompanyants experts.
La formació va reunir perfils diversos, com guies intèrprets, fisioterapeutes, mestres d’educació especial i professionals dels camps d’aprenentatge. Aquesta barreja d’experiències va permetre abordar l’accessibilitat des de diferents perspectives, tant tècnica com educativa, sanitària i d’interpretació del territori.
L’objectiu és que les activitats d’aquests espais siguin cada vegada més accessibles, inclusives i adaptades a les necessitats de totes les persones. La iniciativa s’emmarca en una aposta que busca eliminar barreres i garantir que la natura pugui ser viscuda per tothom amb seguretat, autonomia i acompanyament adequat.
El Parc Nacional d’Aigüestortes ja compta amb itineraris adaptats, passarel·les de fusta, senyals accessibles i un programa d’activitats desenvolupat per guies intèrprets formats per atendre diferents col·lectius amb mobilitat reduïda i altres diversitats funcionals. Per la seua banda, els participants van valorar la utilitat d’adquirir noves competències per dissenyar sortides més inclusives i respondre millor a les necessitats de cada grup. La jornada de formació també es va centrar en la comunicació, planificació de rutes, prevenció de riscos i l’organització d’experiències segures.
La celebració de la sisena edició del concurs d’agility de Rialp, programada al camp de futbol municipal entre el 5 i el 9 d’agost però suspesa després de causar danys al recinte una tempesta el dia 8, ha desencadenat un conflicte a la localitat després que un veí denunciés els eventuals riscos d’electrocució que va generar la instal·lació elèctrica del complex esportiu.
Protecció Civil ha certificat que no li consta que aquesta activitat, organitzada pel Club d’Agility Ciutat Comtal de Barcelona, disposi de PAU (Pla d’Autoprotecció, obligatori a partir d’aforaments de 2.000 persones a l’aire lliure) ni tampoc li ha requerit perquè el prepari “vist que no tenia constància formal” de la seua existència, mentre que tant els Mossos d’Esquadra com els Bombers de la Generalitat descarten pronuniciarse sobre l’estat de la instal·lació elèctrica.
No obstant, els segons apunten que la responsabilitat sobre aquesta és del titular.
“Al final, per sort, no va passar res, però hi havia mil persones i set-cents gossos a cinquanta metres del riu. És un error de totes les administracions”, assenyala E.K., un veí que ha començat a obtenir informació oficial sobre l’esdeveniment i que estudia interposar alguna denúncia.
L’ajuntament, per la seua part, assenyala en un informe emès a través del portal de transparència que el recinte esportiu va ser cedit “de manera gratuïta” als promotors de l’esdeveniment, com fa amb la resta d’associacions que sol·liciten la zona per portar-hi a terme activitats.
“No consta cap autorització expressa ni conveni entre ajuntament i associació” per a l’esdeveniment d’agility, anota. El consistori, afegeix, “només cedeix de manera gratuïta l’espai, i és responsabilitat de l’associació tot el que estigui relacionat amb l’execució, així com també el compliment de la legalitat vigent (assegurances, permisos, certificats, actuacions de seguretat, etc.)”.
“Tenim el permís de l’ajuntament”, va explicar un portaveu del club barceloní, que va remetre a la pòlissa d’assegurança municipal sobre el recinte com a salvaguarda en cas de sinistres i va anotar que “tenim autorització de la Generalitat” per desenvolupar l’activitat. Va assegurar desconèixer que ubicar-la en zona inundable requerís algun tipus de tràmit.
La sisena edició del concurs està programada del 4 al 8 d’agost de l’any que ve.