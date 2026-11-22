TRIBUNALS
El jutge subhasta tres pisos del bloc amenaçat de desnonament a Golmés sense avís als veïns
Un jutjat de Lleida licita, a petició de la Sareb, els tres únics pisos dels quals encara no és propietària. “Estem en uns llimbs jurídics, ningú ens informa de cap tràmit”, denuncien els residents
Nou gir de guió en la desagradable història del número 72 del carrer Carretera Vella de Golmés: els veïns s’acaben de trobar, sense que ningú els hagi avisat, que el jutjat de Primera Instància múmero 5 de Lleida ha tret a subhasta, a instàncies de la Sareb o banc dolent, els tres únics pisos que fins ara no són de la seua propietat i els residents dels quals havien quedat al marge (precisament per això) de les ordres de desnonament que obliguen les altres dotze famílies a desallotjar abans del 8 de febrer les cases on viuen.
“Estem en uns llimbs jurídics, ningú ens informa de cap tràmit. No ho entenem”, denuncien els veïns, que durant sis anys, entre el 2018 i el 2024, van pagar el lloguer en mà a qui ja no era l’amo dels habitatges i que porten reclamant que algú els digui on han d’ingressar les rendes mensuals des que el jutjat va resoldre el maig del 2024 que “no tenen dret a quedar-se als habitatges”.
“Nosaltres volem pagar, totes les famílies, però no hi ha a qui pagar”, anoten. Va arribar a donar-se el cas que una immobiliària va proposar a les famílies cobrar-los un arrendament però sense un contracte formalitzat.
El banc dolent ha subscrit contractes de lloguer social amb quatre de les famílies i els està negociant amb dos més, encara que això no n’ha deslliurat cap d’acabar incloses en les ordres de desnonament.
Ensurt terrible
“Això no és normal, és un ensurt terrible per als inquilins”, expliquen els residents al bloc de Carretera Vella 72, que remarquen que “no han avisat ningú”.
“Això ve de dins de la Sareb”, apunten. Efectivament, és l’entitat pública qui subscriu les peticions al jutjat tant per activar la subhasta dels tres pisos com per posar en marxa el procediment de desnonament.
El jutjat ha taxat els pisos, ubicats als baixos de l’edifici, en 68.153, 66.144 i 65.328 euros, amb fiances de 3.266, 3.307 i 3.407 euros.
El termini de presentació d’ofertes va quedar obert a les sis de la tarda d’aquest divendres i es tanca a la mateixa hora del dijous 10 de desembre.
L’execució hipotecària, dirigida contra J.V.V. i M.D.R.C., té una quantia de 556.190 euros, encara que en el plet se n’hi sumen 166.857 més d’interessos i costes.
L’ordre de subhasta, amb un termini de presentació d’ofertes que conclou el proper 10 de desembre, està datada el 5 d’octubre, la vigília que el Govern central aprovés el decret antidesnonaments (i tres dies abans que entrés en vigor), i assegura que no es tracta de vivendes habituals. “No consta”, assenyala l’edicte judicial sobre la “situació possessòria de l’immoble”.
Llimbs jurídics
Els residents a la Carretera Vella 72 de Golmés, que des de la resolució judicial del maig del 2024 es troben en uns llimbs jurídics al no coincidir la seua situació amb el perfil jurídic del propietari, ni de l’inquilí ni de l’okupa, s’han trobat amb la sorpresa que una empresa valenciana, Grupinval, ofereix en portals immobiliaris assessorament per a inversors que vulguin licitar per aquests tres habitatges.
Els ofereix per 47.707, 46.301 i 45.730 euros, que són el 70% dels valors de sortida, la licitació mínima admissible. Cobra 121 euros per l’“assessoria estàndard” als interessats.
Tanmateix, les notes registrals dels quinze habitatges assenyalen que, al tractar-se d’HPO (Habitatge de Protecció Oficial), estan, o estaven, subjectes a “drets d’opció i retracte a favor de la Generalitat”.
En els documents no apareixen més referències a l’exercici d’aquest dret que una anotació que indica que s’havien d’efectuar tot un seguit de notificacions.
La nota registral està datada el 28 de maig del 2019 i tot seguit es formalitza la transmissió a la Sareb.